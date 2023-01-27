Я ненавидів її, – Остапчук вперше зізнався, чому хотів емігрувати з України в Канаду

У першому шлюбі Володимир Остапчук хотів виїхати з дітьми в Канаду й навіть отримав резидентство. Однак після Євробачення-2017 його кар'єра пішла вгору, і вони з Оленою залишилися в Україні. Лише зараз він розкрив справжню причину, чому планував емігрувати.

Не секрет, що Володимир Остапчук довго пробивався в шоу-біз і нібито саме тому протоптував собі стежку в Канаду. Однак з'ясувалося, що виїхати він планував не через брак роботи, а через корупцію та кумівство в Україні. Ведучий хотів для дітей – Емілії та Евана – іншого життя.

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Чому Остапчук хотів емігрувати з України в Канаду

2016 я майже виїхав з України до Канади. Бо не хотів, щоб мої діти росли в тій системі. Я її просто ненавидів. Систему, де все можна купити, продати, намалювати, домовитись. Де чиновник безкарний, де бути депутатом – це "вау влаштувався по життю",

– емоційно висловився Володимир Остапчук.

Однак зараз шоумен переконаний, що Україна поборе свого внутрішнього ворога. Схоже, на ці думки його наштовхнуло скандальне "відрядження" Миколи Тищенка в Таїланд, за яке нардепа вже виключили з фракції "Слуга народу".

"Зараз я як ніколи вірю, що наше покоління може перемогти цього ворога – тут і зараз. Щоб не було батальйонів "Монако", "Марбелья" і Пхукетського котла. Щоб не було соромно ні перед воїнами, ні перед чесними людьми, ні перед дітьми. Вірю, що зможемо. Ми всі", – натхненно написав Остапчук.

Відвертий пост ведучий супроводив фото з деокупованого Ізюму на Харківщині, куди їздив з благодійною місією.

Володимир Остапчук у деокупованому Ізюмі / Фото з інстаграму шоумена

До речі, у серпні 2022 року Остапчук літав у Канаду на благодійний аукціон для ЗСУ та бачився там з дітьми, яких від війни вивезла Олена Войченко. Після цього й поповзли чутки про його розрив з другою дружиною Христиною Горняк. Шоумен навіть публічно перепросив у матері Емілії та Евана – визнав, що "наробив багато дурниць", наговорив зайвого. Зараз йому "прикро і соромно" за це.