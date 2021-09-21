Остапчук неоднозначно прокоментував скандал між Сашею Бо та Ігорем Пустовітом

Скандальне розлучення блогерів Саші Бо та Ігоря Пустовіта обговорює вся країна. Не став винятком шоумен Володимир Остапчук. Він заявив, що не вникав у ситуацію, однак неоднозначно заступився за чоловіка.

Розрив Пустовітів Володимир Остапчук прокоментував в інстаграм-сторіс, відповідаючи на запитання підписників. Його нібито не обійшла ця тема, однак інтерв'ю жодного з блогерів він не дивився, бо "не стежить за чужим життям".

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Попри те, що й Саша Бо, й Ігор Пустовіт поливають одне одного брудом, шоумен став на бік останнього. На його думку, суспільство завжди заступається за жінок і матерів, тоді як чоловікам дістається по повній.

У цій країні чоловік завжди винен. У будь-якому подібному скандалі одразу "аб'юзер", "не чоловік" і далі по списку. Навіть якщо віддав усе майно й підтримуєш дітей – ти винен,

– емоційно заявив Остапчук.

Він порадив екскоханим не з'ясовувати сімейний конфлікт на очах усієї країни. За словами Володимира Остапчука, від публічного скандалу найбільше страждають діти. У блогерів їх двоє – сини Данило та Євген.

Скриншот з інстаграм-сторіс Володимира Остапчука

Варто зауважити, що ведучий знає, про що говорить. У жовтні 2019 року він оголосив про розлучення з дружиною Оленою Войченко після 12 років шлюбу. Їхній розрив став одним з найгучніших в українському шоу-бізі.

Сам Остапчук запевняв, що десятки разів намагалися склеїти шлюб, але ревнощі та постійні сварки на очах у дітей нікуди не зникали.

Тоді як ексдружина шоумена без перестанку розповідала про зради та відсутність фінансової допомоги на утримання двох дітей. Це при тому, що ведучий нібито залишив Олені дві квартири, авто й половину всіх заощаджень – 30 тисяч доларів.

публічний конфлікт Володимира Остапчука та Олени Войченко тривав до серпня цього року. Зірка викликав поліцію на ексдружину , а вона вона звинувачувала його в "тероризації заради піару" . Останні два місяці екси не виносять особисте на публіку.

Повний текст публікації Володимира Остапчука:

Я не особливо стежу за чужим життям. Знаю, що обоє висловились в бік іншої сторони.

Єдине, що я б констатував, – у цій країні чоловік завжди винен. Апріорі. У будь-якому подібному скандалі одразу "аб'юзер", "не чоловік" і далі по списку. Навіть якщо віддав усе майно й підтримуєш дітей – ти винен, на жаль. Але з плином часу, як і в усіх пар прийде розуміння, що в публічному з'ясуванні в результаті страждають діти, повірте мені.