Фото дня: як зараз виглядає Остап Ступка, який сидить під домашнім арештом через ДТП

Остап Ступка, який 3 місяці тому вчинив ДТП, досі перебуває під домашній артистом. Тепер в мережі показали фото, як виглядає артист. Зокрема, у Ступки з’явилася легка неголеність.

Світлину з Остапом Ступкою показав український ведучий Олексій Суханов. Схоже, незабаром вийде розмова з актором, у якій він розкаже деталі щодо аварії.

До теми Остапа Ступку судитимуть через ДТП, яку він скоїв: на скільки років він може сісти за ґрати

Суханов сфотографувався зі Ступкою та анонсував інтерв'ю з ним на п’ятницю, 7 липня. Цікаво, що ведучий вимкнув коментарі до фото, тож шанувальники не змогли нічого написати.

Як зараз виглядає Остап Ступка

На світлині Ступка позує у білій сорочці та штанах пісочного кольору на тлі будівлі. Крім того, помітно, що він тепер має легку неголеність.



Остап Ступка з Олексієм Сухановим / Фото з його інстаграму

Що відомо про ДТП з Остапом Ступкою: головне