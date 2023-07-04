Фото дня: як зараз виглядає Остап Ступка, який сидить під домашнім арештом через ДТП
Джерело:Олексій Суханов
Остап Ступка, який 3 місяці тому вчинив ДТП, досі перебуває під домашній артистом. Тепер в мережі показали фото, як виглядає артист. Зокрема, у Ступки з’явилася легка неголеність.
Світлину з Остапом Ступкою показав український ведучий Олексій Суханов. Схоже, незабаром вийде розмова з актором, у якій він розкаже деталі щодо аварії.
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Суханов сфотографувався зі Ступкою та анонсував інтерв'ю з ним на п’ятницю, 7 липня. Цікаво, що ведучий вимкнув коментарі до фото, тож шанувальники не змогли нічого написати.
Як зараз виглядає Остап Ступка
На світлині Ступка позує у білій сорочці та штанах пісочного кольору на тлі будівлі. Крім того, помітно, що він тепер має легку неголеність.
Остап Ступка з Олексієм Сухановим / Фото з його інстаграму
Що відомо про ДТП з Остапом Ступкою: головне
- Вночі 4 квітня український актор в'їхав своєю автівкою Range Rover у припарковане авто Mitsubishi. Усередині автомобіля на той момент перебував 38-річний чоловік, його госпіталізували до лікарні.
- Відомо, що Остап Ступка керував авто у стані алкогольного сп'яніння. Прилад "Драгер" показав 1,62 проміле.
- 6 квітня відбулося судове засідання, Остапу Ступці обрали запобіжний захід – домашній нічний арешт до 5 червня. Пізніше його продовжили до 5 липня.
- Ярослав, авто якого протаранив Остап Ступка, зізнався, що народний артист навідав його лише на шостий – сьомий день після аварії. Він відшкодував лише 20 тисяч гривень.
- Щодо відшкодування авто, на яке наїхав автор, то потерпілий висловився так: "Він мені їх (гроші) "повертав" двічі, але так і не повернув".