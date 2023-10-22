"Жадан і Собаки" і Соловій, The HARDKISS, TVORCHI: 9 найкращих пісень тижня, які ви маєте почути

Українські виконавці не перестають тішити шанувальників новими релізами. Крім того, вони вступають в круті колаборації та випускають мотиваційні пісні.

24 Канал зібрав 9 найкращих пісень тижня, які ви не можете пропустити. Про спільну композицію "Жадана і Собак" та Соловій, The HARDKISS, TVORCHI та багатьох інших – читайте далі.

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The HARDKISS

Музиканти випустили кліп до треку "00:00". У композиції оспівується історія переживання за рідну людину, котра знаходиться в небезпеці, ризикує своїм життям.

Переживання за рідних та близьких зараз стали невіддільною частиною наших днів. Пісня разом із відеорядом — це присвята людям, які, незважаючи ні на що, продовжують працювати, продовжують жити заради інших людей,

– наголосила Юлія Саніна.

The HARDKISS – "00:00": дивіться відео онлайн

TVORCHI

Український гурт опублікував новий трек "Разом". У пісні розповідається про те, що "поки ми разом ділимось теплом життя має сенс".

TVORCHI – "Разом": дивіться відео онлайн

Жадан і Соловій

Гурт "Жадан і Собаки" та співачка Христина Соловій презентували спільну роботу. Як зазначили артисти, пісня "Серце" – це відверта і зрозуміла історія кохання двох людей, за якою ховаються відданість і сміливість. До того ж вони випустили кліп до композиції, який знімали у Львові.

"Жадан і Собаки", Христина Соловій – "Серце": дивіться відео онлайн

Анна Трінчер та DEMCHUK

Виконавці випустили трек "Цілуй" про кохання. За словами Анни, у композиції оспівуються ті самі палкі стосунки, коли у вас все тільки-тільки починається.

Це пісня про пристрасть, яка виникає між чоловіком та жінкою в одну секунду та яку неможливо загасити,

– додав DEMCHUK.

Анна Трінчер & DEMCHUK: "Цілуй": дивіться відео онлайн

Оля Цибульська

Співачка презентувала композицію "ЦвіТи" про те, наскільки важливо бути головною героїнею свого життя та навчитися любити себе. Цей трек є нагадування про те, що у тебе завжди є ти.

Оля Цибульська – "ЦвіТи": дивіться відео онлайн

Vova Cigan

Молодий артист і блогер, який починав свій музичний шлях виступаючи з гітарою на вулицях Тернополя, випустив вже 3 пісню. Вона називається "А де, а де, а де". Кохання є провідним мотивом у всіх його треках і цей не став винятком.

Vova Cigan – "А де, а де, а де": дивіться відео онлайн

BRYANGIN

Співак днями презентував новий танцювальний трек "Очі кольору безодні" та кліп до нього. Як і більшість пісень артиста, композиція присвячена любові та щирим почуттям до коханої дівчини.

Це трек про її очі кольору безодні. Для кожного по-справжньому закоханого чоловіка очі коханої мають саме такий колір – безодні, у яку він поринає повністю,

– прокоментував трек виконавець.

BRYANGIN – "Очі кольору безодні": дивіться відео онлайн

ТанцТеатр "Життя"

Артисти випустили відео "Після грози" – під символічним та актуальним гаслом: "Сенс життя не в тому, щоб чекати, коли закінчиться гроза. А в тому, щоб вчитися танцювати під дощем".

ТанцТеатр "Життя" – "Після грози": дивіться відео онлайн

RYANA

Виконавиця потішила шанувальників треком "Мамо, ти молись", який присвячений усім українським захисникам та їхнім матерям.

Я знаю, що ця пісня не для радіоефірів та гарячих ротацій. Вона створена від серця, поза часом і актуальною буде завжди,

– зазначила співачка.

RYANA – "Мамо, ти молись": дивіться відео онлайн