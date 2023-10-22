24 Канал собрал 9 лучших песен недели, которые вы не можете пропустить. О совместной композиции "Жадана и Собак" и Соловий, The HARDKISS, TVORCHI и многих других читайте дальше.

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The HARDKISS

Музыканты выпустили клип к треку "00:00". В композиции воспевается история переживания за родного человека, который находится в опасности, рискует своей жизнью.

Переживания за родных и близких стали неотделимой частью наших дней. Песня вместе с видеорядом — это посвящение людям, которые, несмотря ни на что, продолжают работать, продолжают жить ради других людей.

– подчеркнула Юлия Санина.

The HARDKISS – "00:00": смотрите видео онлайн

TVORCHI

Украинская группа выпустила новый трек "Разом". В песне рассказывается о том, что "пока мы вместе делимся теплом жизни имеет смысл".

TVORCHI – "Вместе": смотрите видео онлайн

Жадан и Соловий

Группа "Жадан и Собаки" и певица Кристина Соловий представили совместную работу. Как отметили артисты, песня "Сердце" – это откровенная и понятная история любви двух людей, за которой скрываются преданность и смелость. К тому же они выпустили клип на композицию, который снимали во Львове.

"Жадан и Собаки", Кристина Соловий – "Сердце": смотрите видео онлайн

Анна Тринчер и DEMCHUK

Исполнители представили трек "Целуй" о любви. По словам Анны, в композиции воспеваются те страстные отношения, когда у вас все только-только начинается.

Это песня о страсти, которая возникает между мужчиной и женщиной в одну секунду и которую невозможно погасить,

– добавил DEMCHUK.

Анна Тринчер & DEMCHUK: "Целуй": смотрите видео онлайн

Оля Цыбульская

Исполнительница выпустила песню "ЦвіТи" о том, насколько важно быть главной героиней своей жизни и научиться любить себя. Этот трек есть напоминание о том, что у тебя всегда есть ты.

Оля Цыбульская – "ЦвіТи": смотрите видео онлайн

Vova Cigan

Молодой артист и блогер, который начинал свой музыкальный путь, выступая с гитарой на улицах Тернополя, выпустил уже 3 песню. Она называется "А где, а где, а где". Любовь является ведущим мотивом во всех его треках и этот не стал исключением.

Vova Cigan – "А где, а где, а где": смотрите видео онлайн

BRYANGIN

Певец на днях представил новый танцевальный трек "Глаза цвета бездны" и клип к нему. Как и большинство песен артиста, композиция посвящена любви и искренним чувствам к любимой девушке.

Это трек о ее глазах цвета бездны. Для каждого по-настоящему влюбленного мужчины глаза любимой имеют именно такой цвет – бездны, в которую он погружается полностью,

– прокомментировал трек исполнитель.

BRYANGIN – "Глаза цвета бездны": смотрите видео онлайн

ТанцТеатр "Жизнь"

Артисты выпустили видео "После грозы" – под символическим и актуальным лозунгом: "Смысл жизни не в том, чтобы ждать, когда гроза закончится. А в том, чтобы учиться танцевать под дождем".

ТанцТеатр "Жизнь" – "После грозы": смотрите видео онлайн

RYANA

Исполнительница порадовала поклонников треком "Мама, ты молись", который посвященный всем украинским защитникам и их матерям.

Я знаю, что песня не для радиоэфиров и горячих ротаций. Она создана от сердца, вне времени и актуальна будет всегда,

– отметила певица.

RYANA – "Мама, ты молись": смотрите видео онлайн