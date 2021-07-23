Особняк Бейонсе та Jay-Z ледь не згорів: чи постраждало подружжя

Нещодавно в дорогому маєтку артистки Бейонсе та репера Jay-Z сталась пожежа. Поліція вже займається справою. На щастя, ніхто не постраждав.

У середу, 21 липня, в Новому Орлеані сталась пожежа. Стало відомо, що загорівся розкішний особняк виконавиці Бейонсе та її чоловіка, репера Jay-Z, вартістю близько 2,4 мільйона доларів (більш як 68 мільйонів гривень).

До слова Jay-Z назвав секрет щасливої сім'ї та розповів про виховання його з Бейонсе дітей

Пожежа в будинку Бейонсе

Старовинний особняк зіркової пари постраждав несильно. Спочатку у поліцію надійшло повідомлення про дивного чоловіка на території будинку. Вже згодом спрацював сигнал, нібито у домі спалахнув вогонь.

На місце події терміново прибули 22 рятувальники. Вони за 2 години змогли врятувати особняк та ліквідувати вогонь. Самих знаменитостей у той момент вдома не було.

Якби рятувальники не потрапили туди вчасно, все могло бути набагато гірше. Це історичний будинок,

– розповів представник пожежної служби.

Через чоловіка, який розгулював територією, вважають, що пожежа сталась через підпал. Однак поліція досі розслідує причину спалаху.

Зазначимо, Бейонсе та Jay-Z проживають у Лос-Анджелесі, в маєтку за 90 мільйонів доларів. Тож невідомо, як часто пара буває в старовинному будинку в Новому Орлеані.

Особняк побудували у 1927 році, спочатку він належав пресвітеріанській церкві.

Згодом там розташовувалась балетна школа.

Загальна площа будинку – 1,2 тисячі квадратних метрів, його приблизна вартість – близько 2,4 мільйона доларів.

Зараз в особняку 6 спалень, басейн, ліфт і спа.

Зазначимо, Бейонсе й раніше стикалась з інцидентами. У березні цього року невідомі пограбували три складські приміщення, які орендує продюсерська компанія артистки. Грабіжники викрали цінні речі – дорогі дизайнерські сумки та сукні, які належать співачці, та особисті речі її стиліста. Збитки оцінили в понад мільйон доларів – 28 мільйонів гривень. Це був другий грабіж складу за березень.