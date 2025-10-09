З такою професією не дивно, що багато фактів про життя очільника ГУР залишаються таємницею, передає Showbiz 24.

Обраниці Кирила Буданова – хто вони?

Про першу дружину розвідника невідомо майже нічого. З нею він одружився у 2009 році. Тоді його кар'єра почала стрімко розвиватись, однак утримувати молоду сім'ю було доволі складно. За якийсь час подружжя розлучилось. Коли саме це сталось – невідомо.

З другою дружиною Маріанною Кирило побрався у 2013 році. Жінка підтримує коханого упродовж усієї військової кар'єри.

Відомо, що Маріанна – за фахом психолог. З 2015 по 2017 рік займалася волонтерською діяльністю в Головному військовому шпиталі. Раніше вона балотувалася в депутати Київради та певний час була радницею Віталія Кличка з питань виявлення та запобігання корупції у сфері молодіжної політики та спорту.

Кирило Буданов з дружиною / Фото зі соцмереж

Коли розпочалась велика війна, Маріанна навіть не думала про те, щоб виїхати з Києва. Вона залишилась поруч із чоловіком.

Я ніколи не втручаюся в його роботу, але якщо йому потрібна моя допомога чи порада з якогось питання, я завжди намагаюся йому допомогти. Буває, що одна з перших дізнаюся про успішне виконання завдання, але тільки після його завершення,

– розповідала Маріанна про Буданова.

З того часу пара 24/7 разом. Як зізнався сам очільник ГУР, жінка живе з ним в одному кабінеті.

Моє щастя завжди зі мною, тому що моя дружина живе зі мною в кабінеті,

– розповів він.

За словами Маріанни, вона звикла до того, що чоловіка тривалий час могло не бути поруч, особливо у часи АТО. Це допомогло їй навчитись контролювати власні емоції й звикнути до ситуації.

Романтичні моменти у житті подружжя

Коли розпочалась війна, то Буданов мав привітати кохану з днем народження. Тоді дістати квіти чи будь-який інший подарунок було доволі складно та й не на часі, тому розвідник підійшов до завдання доволі оригінально. Власноруч зробив листівку зі стікерів у формі квітки, "як у першому класі". Буданов згадує: може, квіти тоді й продавали, але якось було не до них. Та як каже Маріанна, ввечері вона таки отримала букет улюблених тюльпанів.

Та варто додати, що очільник ГУР не вважає себе романтичним.

Дружина Буданова Маріанна / Світлина зі соцмереж

Цікаво й те, що навіть у воєнний час пара знаходить час на романтичні дрібниці. Як розповідала дружина очільника ГУР, вони пишуть одне одному записки з побажаннями на день.

Отруєння дружини Буданова

Не секрет і те, що на Кирила та Маріанну було декілька спроб замаху.

У моменти, коли тебе намагаються вбити, викрасти, підірвати авто чи вирізати двері у твоїй квартирі, ти вже починаєш думати не тільки про себе,

– розповіла жінка.

У таких ситуаціях подружжя навчилось підтримувати одне одного. Вони намагаються жити у моменті й цінувати всіх і все. А свою підтримку висловлюють в обіймах.

Та найгучніший резонанс трапився з отруєнням жінки. Інцидент трапився 28 листопада 2023 року. Тоді вона та ще декілька співробітників ГУР МО постраждали через отруєння.

Коли новина з'явилась у пресі, то Маріанна на той момент завершила курс лікування. У ГУР МО відзначили, що жінку спробували отруїти ртуттю та миш'яком.

Сьогодні дружина Буданова почуває себе добре.

