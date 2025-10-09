У соцмережах Даша відповідала на запитання своїх підписників. Хтось поцікавився у дівчини, як вона познайомилась із Бражком, пише Showbiz 24 з посиланням на інстаграм.
Виявилось, що це питання Квітковій ставлять доволі часто. Та цього разу вона вирішила не ігнорувати й не замовчувати, а розкрити перші деталі.
Від так, їхнє знайомство було спонтанним, ніби доля сама покерувала, щоб пара зустрілась. Футболісту настільки сподобалась блогерка, що він вирішив одразу діяти.
Дуже багато таких запитань, я не ігнорую вас, якщо коротко, то я забігла у заклад, в якому Вова мене побачив і вирішив, що хоче бачити мене кожного дня,
– розповіла дівчина.
Даша Квіткова розповіла історію знайомства з Бражком / Скриншот з інстаграму
На початку вересня Володимир Бражко освідчився коханій. Її каблучка від Cartier коштує від 82 до 132 тисяч доларів.
Що відомо про стосунки Квіткової та Бражка?
- Публіці стало відомо про ці стосунки з соцмереж дівчини. Спершу вона фотографувала розкішні букети, а пізніше опублікувала світлину, де її обіймає чоловіча рука.
- Тоді шанувальники Квіткової встановили, що новим обранцем став гравець футбольного клубу Динамо – Володимир Бражко. Хоч спільних фото вони не публікували, але в мережу неодноразово попадали кадри пари.
- Згодом Даша проводжала Володимира на молодіжне Євро-2025 з футболу. Відповідні кадри потрапили у мережу. Коли у футболіста поцікавились, хто його підвіз, гравець Динамо відповів лаконічно: "Дівчина".
- А вже на початку вересня стало відомо про освідчення.