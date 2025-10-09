У соцмережах Даша відповідала на запитання своїх підписників. Хтось поцікавився у дівчини, як вона познайомилась із Бражком, пише Showbiz 24 з посиланням на інстаграм.

Виявилось, що це питання Квітковій ставлять доволі часто. Та цього разу вона вирішила не ігнорувати й не замовчувати, а розкрити перші деталі.

Від так, їхнє знайомство було спонтанним, ніби доля сама покерувала, щоб пара зустрілась. Футболісту настільки сподобалась блогерка, що він вирішив одразу діяти.

Дуже багато таких запитань, я не ігнорую вас, якщо коротко, то я забігла у заклад, в якому Вова мене побачив і вирішив, що хоче бачити мене кожного дня,

– розповіла дівчина.

Даша Квіткова розповіла історію знайомства з Бражком / Скриншот з інстаграму

На початку вересня Володимир Бражко освідчився коханій. Її каблучка від Cartier коштує від 82 до 132 тисяч доларів.

Що відомо про стосунки Квіткової та Бражка?