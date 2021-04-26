Ентоні Гопкінс подякував за нагороду на Оскарі-2021: зворушливе відео

83-річний актор Ентоні Гопкінс отримав одну з найпочесніших нагород Оскара-2021. Він став найкращим актором року. Зірка не з'явився на церемонії, однак записав відео, в якому подякував за золоту статуетку.

Зірка стрічки "Батько" Ентоні Гопкінс не з'явився на Оскарі-2021 ані особисто, ані віртуально. Його статуетку за найкращу чоловічу роль отримав Хоакін Фенікс. Хоч і без нагороди в руках, голлівудська знаменитість записав зворушливе відео поблизу батьківського дому в Уельсі та зізнався, що навіть не сподівався на черговий тріумф.

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Доброго ранку, я тут, на своїй батьківщині в Уельсі, і в 83 роки я не очікував отримати цю нагороду. Я справді не очікував, я дуже вдячний Академії,

– висловився Ентоні Гопкінс.

Він подякував режисерам і продюсерам драми "Батько", за роль у якій отримав Оскар, дружині Стеллі та родині. Зірка віддав шану покійному Чедвіку Боузману, який посмертно був номінований у категорії "Найкращий актор". Ентоні Гопкінс підкреслив, що його колегу "забрали у нас занадто рано".

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