24 Канал розповість історії кохання українських зірок, які спершу були дуетом на екрані чи в музичній індустрії. Та згодом їхня співпраця перетворилась у міцну сім'ю.

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Катя Осадча та Юрій Горбунов

Зірковий дует ведучих склався на "Голосі країни", де вони провели вже 8 сезонів поспіль. Вони познайомилися значно раніше, але не перетиналися аж до "Голосу. Діти", де вони вперше були разом.

Вже ближче до фіналу вокального проєкту Юрій та Катя зрозуміли, що між ними є хімія. Про "службовий роман" не знав ніхто аж до вагітності Осадчої. На початку 2017 року вони зіграли весілля, а вже в лютому народився їхній перший син Іван. 19 серпня 2021 народився їхній другий син Данило.



Катя Осадча та Юрій Горбунов / Фото з інстаграму зірок

Лілія Ребрик та Андрій Дикий

Лілія та Андрій були танцювальним дуетом на "Танцях з зірками" у 2011. Коли Дикий завітав у гримерку Ребрик, кохання з першого погляду не відбулося, але вже до кінця сезону вони зрозуміли, що хочуть бути разом. Дехто називає Ребрик "розлучницею": хореограф прийшов на шоу, коли був у стосунках з колегою. Та Лілія Ребрик запевняє, що це був свідомий вибір обох, а відбивати когось вона точно не планувала.

Пара не зволікала з весіллям: на гала-концерті "Танців" показали сюжет з їхнього свята, яке відбулося в грудні 2011 року. Через пів року у них народилась донька Діана. Через 5 років сім'я поповнилась ще однією донечкою Поліною. Зараз зіркові батьки очікують на третю дитину.



Лілія Ребрик та Андрій Дикий з дітьми / Фото з інстаграму зірок

Катерина Кухар та Олександр Стоянов

Танцівники виступають у дуеті ще з 2006 року. Їхній роман закрутився вже після того, як Катерина розійшлась з першим чоловіком. На момент початку цих стосунків вона виховувала 3-місячного сина Тимура. Пара вирішила обвінчатися у церкві у 2014 році, коли балерина завагітніла донькою. До цього моменту вони просто жили разом.

Ще через 4 роки Катерина та Олександр одружилися у США, але документ був недійсний в Україні. Тому у 2019 пара зіграла весільну церемонію під час прямого ефіру проєкту "Танці з зірками". Зараз у мережі ходять чутки про розлучення подружжя, але ніхто їх однозначно не прокоментував.



Катерина Кухар та Олександр Стоянов / Фото з інстаграму зірок

Потап і Настя Каменських

Артисти зійшлися у музичному дуеті у 2006 році. Їхні пісні були доволі популярними, хоч самі Потап і Настя не сприймали один одного та весь час конфліктували. Також на той час репер був у шлюбі з Іриною Горовою. Чутки про роман Потапа й Насті з'явилися у 2013 році, коли тих побачили разом на відпочинку. Наступного року репер розлучився з дружиною.

У 2017 році дует "Потап і Настя" поставили на паузу, а вже за два роки подружжя одружилося. Гучне весілля, яке не вдалося приховати від преси, відбулося під Києвом за участі багатьох зірок. Зараз пара рідко з'являється разом. Інтерв'ю Каменських під час війни стало мемом, а поведінка Потапа вкрай розчарувала українців. Вони спростовують всі плітки про розлучення.



Потап і Настя Каменських / Фото з інстаграму зірок