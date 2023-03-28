Кеті Перрі гордо відреагувала на візит Орландо Блума в Україну: "Ти герой"
Джерело:Кеті Перрі
У неділю, 26 березня, голлівудський актор Орландо Блум приїхав в Україну як посол доброї волі UNICEF. Він не лише зустрівся з Зеленським, а й відвідав деокуповані міста – Ірпінь, Демидів. Дружина Кеті Перрі назвала його героєм.
Суперпопулярна американська співачка Кеті Перрі публічно підтримала Україну, адже у профілі зі 195-мільйонною аудиторією опублікувала відео зустрічі Орландо Блума з Володимиром Зеленським. Вона лаконічно, але гордо прокоментувала кадри з Офісу Президента на Банковій.
Не пропустіть Орландо Блум пройшов тест на українця, вимовивши "Укрзалізниця": миле відео
Кеті Перрі відреагувала на приїзд Орландо Блума в Україну
Я так пишаюся тією роботою, яку ти робиш з UNICEF, моя любов. Ти герой і в реальному житті,
– написала Кеті Перрі.
Усе тому, що в кіно Орландо Блум грає переважно відважних персонажів – як-от ельфа Леголаса у "Володарі перснів", який допомагає Фродо Бегінсу доставити Кільце до Мордору, герцога Бекінгемського у пригодницькому фільмі "Мушкетери".
- Нагадаємо, в Україні Орландо Блум позабавляв дітей у центрі "Спільно", який збудований глибоко в метро задля їхньої безпеки. Він зворушливо написав у своєму інстаграмі: "Дітям в Україні треба повернути дитинство".
- Після цього актор поїхав в деокуповані майже рік тому Ірпінь і Демидів, де познайомився з багатодітною родиною, що виховує дев'ятьох дітей. Так він нагадав, що UNICEF працює над викоріненням закладів інтернатного типу.
- Тоді як в Ірпені зірка разом зі 150 дітьми взяв участь в освітньому квесті Олександра Педана та пса-сапера Патрона.
- На Орландо Блума чекали й в Офісі Президента – Володимир Зеленський, Андрій Єрмак, уповноважена Президента з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук і команда ЮНІСЕФ. Вони обговорили питання відбудови України та шкільної інфраструктури.