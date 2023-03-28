Кеті Перрі гордо відреагувала на візит Орландо Блума в Україну: "Ти герой"

У неділю, 26 березня, голлівудський актор Орландо Блум приїхав в Україну як посол доброї волі UNICEF. Він не лише зустрівся з Зеленським, а й відвідав деокуповані міста – Ірпінь, Демидів. Дружина Кеті Перрі назвала його героєм.

Суперпопулярна американська співачка Кеті Перрі публічно підтримала Україну, адже у профілі зі 195-мільйонною аудиторією опублікувала відео зустрічі Орландо Блума з Володимиром Зеленським. Вона лаконічно, але гордо прокоментувала кадри з Офісу Президента на Банковій.

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Кеті Перрі відреагувала на приїзд Орландо Блума в Україну

Я так пишаюся тією роботою, яку ти робиш з UNICEF, моя любов. Ти герой і в реальному житті,

– написала Кеті Перрі.

Усе тому, що в кіно Орландо Блум грає переважно відважних персонажів – як-от ельфа Леголаса у "Володарі перснів", який допомагає Фродо Бегінсу доставити Кільце до Мордору, герцога Бекінгемського у пригодницькому фільмі "Мушкетери".