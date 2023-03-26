Орландо Блум приїхав в Україну: актор поділився враженнями

Світові зірки постійно підтримують Україну. Цього разу до Києва прибув британський актор Орландо Блум, який грав у популярних фільмах "Пірати Карибського моря", "Володар Перснів" тощо. Актор вже навіть поділився першими враженнями від України.

Орландо Блум приїхав як посол доброї волі UNICEF з місією підтримати українських дітей. Свої емоції щодо приїзду актор написав у соцмережах.

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Нагадаємо, що Орландо вже не вперше в Україні. Його перша поїздка була у 2016 році. Тепер актор не побоявся приїхати й в часи війни.

Я ніколи не очікував, що війна загостриться по всій країні, відколи я був там. Але сьогодні мені пощастило почути дитячий сміх… Дітям в Україні треба повернути дитинство,

– написав він.

Актор розповів, що відвідав центр "Спільно", який підтримує UNICEF. "Спільно" українською означає "разом", і таких центрів тут понад 180. Той, який я відвідав сьогодні, був збудований глибоко в метро, щоб забезпечити їхню безпеку", – розповів Орландо.

За його словами, там батьки можуть щодня на кілька годин залишати своїх дітей, щоб ті могли погратись, позайматись творчістю, відпочити та відчути себе в безпеці.

Дивіться фото з візиту Орландо Блума до України:

Як світові зірки підтримують Україну: останні новини

Роберт Дель Ная з гурту Massive Attack днями часто публікував в інстаграмі фото зі Львова, Києва та області, але ніяк не підтверджував свій приїзд. Згодом він зізнався, що був в Україні, "щоб на власні очі побачити руйнування, завдані країні протягом року тривалої російської збройної агресії".

Ірландський актор Джек Глісон в лютому приїздив до України на декілька днів. Він виставив на аукціон статуетку короля Джоффрі Баратеона у "Грі престолів", щоб допомогти ЗСУ.

Нещодавно канадська акторка Кетрін Винник, яка зіграла одну з головних ролей у серіалі "Вікінги", висловила свою солідарність та підтримку українцям.

Голлівудська зірка Леонардо Ді Капріо зробив внесок у Фундацію Олени Зеленської. Кошти спрямують на допомогу дитячим будинкам сімейного типу в Україні.

Благодійний фонд британського співака Елтона Джона направив Україні суму коштів на підтримку України – 125 тисяч доларів. Він зізнавався, що хотів допомогти українцям ще з 2007 року.