Орландо Блум поділився мережі знімками того, як він обіймає та спілкується з українськими дітьми, які були змушені тікати разом із сім'ями від російської агресії.

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Зустріч Орландо Блума з дітьми-біженцями в Молдові

Британський і голлівудський актор, а також і Міжнародний посол доброї волі ЮНІСЕФ Орландо Блум перебуває в Молдові. Ця країна прийняла і дала притулок майже 400 тисячам біженців з України.



Блум зустрівся в Молдові з дітьми українських біженців / Інстаграм Орландо Блума

Там Блум зустрічає сім'ї та дітей, які шукають укриття від війни, яку на їхній рідній землі розв'язала Росія.



Діти разом з батьками втекли від російської агресії / Інстаграм Орландо Блума

З початком війни в Україні чи не кожної секунди дитина стає біженцем. Дітям в Україні та за її межами потрібна вся допомога, яку ви можете надати,

– написав у мережі актор.

Актор додав до публікації посилання на сайт ЮНІСЕФ, де кожен охочий може надіслати грошову допомогу для дітей в Україні та в сусідніх країнах.



Блум закликав допомагати українським біженцям / Інстаграм Орландо Блума

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