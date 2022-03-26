Через зброю в руках: організатори концерту Еда Ширана відмовили "Антитілам" у телемості

Англійський співак Ед Ширан виступить на благодійному концерті для України. Він погодився на телеміст з гуртом "Антитіла", однак організатори заходу колективу відмовили. Гурт зазначив, що ця ситуація нагадує стосунки Великої Британії, НАТО та України.

"Антитіла" подякували Еду Ширану за підтримку України. Однак організатори благодійного концерту вирішили, що музиканти не можуть виступати через те, що носять шоломи і тримають зброю в руках.

До теми Ед Ширан погодився провести з "Антитілами" телеміст: українці заспівають, обороняючи Київ

"Антитілам" відмовили у телемості

Хлопці з гурту наголосили, що насамперед вони музиканти, а шоломи та бронежилети – тимчасові. Та вони приймають відмову.

Вибачте нам, ми не були готові до такого розвитку подій. Як не були готові, що Росія розв'яже широкомасштабну війну і почне вбивати наших братів, сестер, жінок і наших дітей,

– зазначили музиканти.

Артисти наголосили, що для них важливіші свобода та незалежність держави, європейські цінності, заради яких готові битися до кінця. І зброя в руках точно не суперечить цим принципам.

Ми звикли чути "ні". Ця ситуація нагадує стосунки Об'єднаного Королівства, НАТО та України. НАТО зазначає, що закриття неба над Україною – це не їх контекст, але Велика Британія чинить опозицію і потужно допомагає Україні протистояти головному світовому злочинцю,

– додали "Антитіла".

"Антитіла" про відмову у телемості / Скриншоти з інстаграму гурту

Повний текст коментаря "Антитіл":

Всім привіт. Нам відповів Ед Ширан і ми щиро вдячні за його підтримку України.



Також нам відповіли організатори благодійного концерту й сказали нам "ні". Через те, що концерт має лише гуманітарний, не військовий характер, а ми носимо шоломи й тримаємо зброю в руках. Насамперед ми музиканти. А шоломи і бронежилети – тимчасові.



Ми дякуємо за відповідь і приймаємо її. Вибачте нам, ми не були готові до такого розвитку подій.

Як не були готові, що Росія розв'яже справді широкомасштабну війну та почне вбивати наших братів, сестер, жінок, дітей.



Прошу нас також зрозуміти, для нас важливіше свобода та незалежність нашої держави, а також європейські цінності, заради яких ми готові битися до кінця. Можливо, зброя в наших руках суперечить концепції концерту, але точно не суперечить нашим принципам.



Ще раз хочемо подякувати всьому народу Об'єднаного Королівства! Також ми дякуємо Disasters Emergency Cometee за те, що організовує гуманітарну допомогу для українців.



Ми звикли чути "ні". Ця ситуація нагадує стосунки Об'єднаного Королівства, НАТО та України. НАТО зазначає, що закриття неба над Україною – це не їх контекст, але Велика Британія чинить опозицію і потужно допомагає Україні протистояти головному світовому злочинцю.



А ми обов'язково переможемо і ще зіграємо на стадіоні власної нескореної країни! Куди заздалегідь запрошуємо Еда, всіх наших союзників і друзів із Об'єднаного Королівства!



Слава Україні! Слава Героям!