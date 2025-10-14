Натомість питання участі Ізраїлю в Євробаченні-2026 обговорять в грудні. EBU пояснила це останніми подіями на Близькому Сході. Пише Showbiz 24 з посиланням на BBC.

До теми Переможці Євробачення-2024 заявили, що Ізраїль треба негайно виключити з конкурсу

Наприкінці вересня Європейська мовна спілка повідомила, що запросить 68 країн-членів висловити свою думку щодо участі Ізраїлю в Євробаченні-2026 на генеральній асамблеї на початку листопада. Але тепер EBU вирішила обговорити це питання на звичайній зимовій асамблеї в грудні замість позачергової зустрічі раніше.

Виконавча рада погодилася, що існує явна потреба в організації відкритого та особистого обговорення серед членів щодо участі (Ізраїлю – 24 Канал) у конкурсі Євробачення 2026,

– йдеться в заяві Європейської спілки радіомовлення і телебачення.

Сталося це на тлі підписання угоду про припинення вогню у Газі, про що писало видання CNN.

Що учасники Євробачення кажуть про участь Ізраїлю в конкурсі?

За останній час Ірландія, Нідерланди, Словенія, Ісландія та Іспанія пригрозили відмовою від участі у пісенному конкурсі, якщо Ізраїль не дискваліфікують.

Водночас ізраїльський громадський мовник Kan наполягає, що країна повинна брати участь, бо є однією з популярних і успішних країн-учасниць Євробачення.

Для довідки! У 2025 році представниця Ізраїлю Юваль Рафаель з піснею New Day Will Rise посіла друге місце на пісенному конкурсі, та перемогу здобув австрійський співак JJ.