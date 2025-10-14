Натомість питання участі Ізраїлю в Євробаченні-2026 обговорять в грудні. EBU пояснила це останніми подіями на Близькому Сході. Пише Showbiz 24 з посиланням на BBC.
До теми Переможці Євробачення-2024 заявили, що Ізраїль треба негайно виключити з конкурсу
Наприкінці вересня Європейська мовна спілка повідомила, що запросить 68 країн-членів висловити свою думку щодо участі Ізраїлю в Євробаченні-2026 на генеральній асамблеї на початку листопада. Але тепер EBU вирішила обговорити це питання на звичайній зимовій асамблеї в грудні замість позачергової зустрічі раніше.
Виконавча рада погодилася, що існує явна потреба в організації відкритого та особистого обговорення серед членів щодо участі (Ізраїлю – 24 Канал) у конкурсі Євробачення 2026,
– йдеться в заяві Європейської спілки радіомовлення і телебачення.
Сталося це на тлі підписання угоду про припинення вогню у Газі, про що писало видання CNN.
Що учасники Євробачення кажуть про участь Ізраїлю в конкурсі?
- За останній час Ірландія, Нідерланди, Словенія, Ісландія та Іспанія пригрозили відмовою від участі у пісенному конкурсі, якщо Ізраїль не дискваліфікують.
- Водночас ізраїльський громадський мовник Kan наполягає, що країна повинна брати участь, бо є однією з популярних і успішних країн-учасниць Євробачення.
Для довідки! У 2025 році представниця Ізраїлю Юваль Рафаель з піснею New Day Will Rise посіла друге місце на пісенному конкурсі, та перемогу здобув австрійський співак JJ.
- Міністерка закордонних справ Австрії, де вже в травні має відбутися Євробачення, закликала країни, які можуть відмовитись від участі в конкурсі, переглянути своє рішення. Вона вважає, що Євробачення і мистецтво – не місце для політичних санкцій.