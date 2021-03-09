Опра Вінфрі назвала двох людей з королівської сім'ї, яких не стосувались слова Маркл про расизм

На тлі скандального інтерв'ю Опри Вінфрі з Меган Маркл та принцом Гаррі телеведуча спростувала чутки щодо деяких членів королівської сім'ї та їхнього упередженого ставлення до Арчі Гаррісона. За словами жінки, расистські слова щодо кольору шкіри сина Меган та Гаррі ніколи не звучали з уст Єлизавети II та її чоловіка принца Філіпа.

В ефірі програми CBS This Morning Опра Вінфрі про це поділилась 8 березня – на наступний день після виходу інтерв'ю з Меган Маркл та принцом Гаррі.

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Опра запевнила, що расистські висловлювання точно не стосувались королеви та її чоловіка, який нещодавно переніс операцію на серце.

Гаррі не назвав мені жодних імен, але він хотів бути певний, що я знаю, що ні його бабуся, ні його дідусь не були частиною цих розмов,

– сказала телеведуча.

Вона додала, що Гаррі запевнив її, що ніколи не надасть більше інформації про ці розмови.

Що відомо про расизм у королівській родині?

В розмові з Опрою Вінфрі Меган Маркл розповіла чимало скандальних та цікавих речей. Одна з них стосувалась прийняття її сина Арчі у королівському середовищі, оскільки начебто деякі члени сім'ї побоювались, що він матиме темний колір шкіри. Оскільки сама Меган Маркл та вся її родина по маминій лінії є афроамериканцями.

На думку Меган, саме це повпливало на те, що перед народженням хлопчика її поставили перед фактом, що Арчі не матиме титулу принца, а також не матиме привілеїв та охорони, як це мають кузени Арчі – Джордж, Шарлотта та Луї.

Коли я була вагітна, окрім розмов про титул та охорону, обговорювали ще й колір його шкіри. Турбувало те, наскільки темною вона буде після народження. Це мені передав Гаррі. Кілька розмов сім'я вела з ним,

– розповіла Меган Маркл.

Коли ж Опра Вінфрі запитала у принца Гаррі, хто із сім'ї виступив із такими шокуючими словами, то той зізнався, що ніколи не розповість про цю розмову. Також пара зазначила, що за 3 роки, поки росте Арчі, ніхто не виступив на захист хлопчика, що того позбули усіх благ королівської сім'ї.

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