"Оплачує номер, кладе у сумку 50 євро": як Тілль Ліндеманн допомагає українським біженцям

Фронтмен німецького метал-гурту Rammstein Тілль Ліндеманн не тільки на словах, але й на ділах підтримує Україну й українців. Репер Потап поділився історією біженки, яку музикант поселив до готелю.

Україна під час війни, розв'язаної Росією, отримала чимало слів підтримки від світових знаменитостей. Та є зірки, що й ділами допомагають українцям. Серед них – лідер знаменитого метал-гурту Rammstein Тілль Ліндеманн.

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Тілль Ліндеманн допомагає біженцям з України

Історією українки Аліси Комм поділився репер Потап, друг Тілля Ліндеманна. Дівчина розповіла, що зустріла світову суперзірку на вокзалі в Берліні, у зоні з волонтерами для біженців. Аліса шукала, де переночувати у Берліні, однак місць ніде не було.

"Мені погано, хочеться плакати. Підходимо до іншого волонтера. Пояснюю ситуацію. Він каже: зараз вирішимо. І тут! Підходить Тілль з Джессікою (директорка Тілля), про щось говорять із волонтером. Я не можу повірити, що переді мною серед усього цього апокаліпсису стоїть соліст групи Rammstein у модному пальті, у не менш модних черевиках і в шапці від Mozgi. У нього страшенно добрі й гарні очі", – зізналась дівчина.

Тілль і Джессіка ведуть мене самі у чудовий готель. (Тілль, – Showbiz) Оплачує номер, кладе у сумку 50 євро на вечерю. Джесіка дає свій номер і каже дзвонити, якщо мені щось знадобиться. Я хочу плакати. Цілую Тілля рази 3. Він бентежиться. Я говорю йому, що раніше я любила Брітні Спірс, а зараз люблю Rammstein. Він щиро регоче,

– поділилась Аліса.

Дівчина запросила артиста на Кіпр, однак він зауважив, що зараз у Берліні потрібна його допомога.

, раніше Тілль Ліндеманн здавався проросійським артистом. Та через вторгнення Росії в Україну він скасував концерти у Москві та підтримав українців: "Група Rammstein хотіла б висловити підтримку народу України, який чинить опір жахливій агресії з боку російського уряду. Насамперед у цей момент ми глибоко співчуваємо українському народу та сумуємо з приводу їхніх страждань".



Тілль Ліндеманн з українками / Фото з інстаграму Потапа

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