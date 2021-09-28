Операція тривала 9 годин, – Андре Тан пересадив волосся на голові

Знаменитий український модельєр Андре Тан зізнався, що йому робили операцію пересадки волосся на голові. Чоловік почав втрачати волосся в 23 роки й через деякий час таки наважився на складне хірургічне втручання.

Дизайнер почав боротьбу з облисінням у дуже юному віці. Андре розповів, що спочатку з'являлися маленькі залисини, проте з часом вони ставали все більші.

Читайте також Lida Lee планувала збільшити груди кілька років тому

Андре Тан про пересадку волосся

Модельєр робив все для того, щоб врятувати волосся. Проходив цикл ін'єкцій мезотерапії, яка створена для боротьби з облисінням і відновлення пошкодженої структури волосся. Та це давало лише короткочасний ефект. Андре Тан прагнув знайти рішення для цієї проблеми й опинився в одній з турецьких клінік.

Саме в Туреччині знаменитості провели складу операцію з пересадки волосся. Модельєр не очікував, що це буде настільки боляче. Після втручання лікарів реабілітація тривала 3 місяці.

"Якби я знав, що це буде так боляче і так важко, ніколи в житті на це не підписався б. Операція тривала 9 годин. Коли наркоз почав відходити, було нестерпно боляче. Я дуже набряк. Виглядав, як чоловік, який вживає дуже-дуже багато алкоголю", – поділився Андре Тан.



Андре Тан / Фото з інстаграму модельєра

Знаменитості, які робили пересадку волосся

Ця процедура стає все популярнішою серед світових зірок. Так, серед чоловіків, які борються з облисінням з допомогою пересадки волосся є: принц Гаррі, Дональд Трамп, Роббі Вільямс. Останньому операція не дала бажаного результату, тому співак маскує прогалини спеціальною пудрою.