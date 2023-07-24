На таку музику був запит, але вона зникне, – співачка ONUKA висловилася про "байрактарщину"

Українська співачка, фронтвумен гурту ONUKA Ната Жижченко висловилася про "байрактарщину" і "шароварщину". За її словами, на початку повномасштабного вторгнення така музика з'явилася, бо на неї був запит.

Днями співачка Джамала стала на захист "шароварщини". Вона пояснила, що будь-яка музика має право на існування.

Цікаво Втретє за час війни: гурт БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ випустив чуттєвий трек "Дим"

Водночас ONUKA зізналася, що для неї, як для музиканта, "байрактарщина" і "шароварщина" – це біль.

Це біль, бо це епоха торжества форми над змістом, а не мистецтво. Я б так це назвала. Але треба було зайняти середню нішу, яку займав у нас російський контент чимось своїм, чимось простим, легким і на злобу дня. І прийшла "байрактарщина",

– зазначила вона.

На думку Жижченко, у такої музики немає майбутнього і згодом вона зникне.

"Я розумію, чому на неї був запит, але вірю, що так швидко, як ця хвиля піднялася, вона так швидко і згасне. І це буде явищем, яке аналізуватимуть, але не будуть далі створювати", – впевнена ONUKA.

Вона додала, що "байрактарщина" та "шароварщина" зійде нанівець, а далі буде нова хвиля іншої музики.

Що таке "байрактарщина": коротко

На тлі російсько-української війни розпочався процес, який називають "байрактарщиною" – це вузький та обмежений погляд на повномасштабне вторгнення.

З 24 лютого українські артисти вибухнули патріотичними піснями, які мали підтримати дух їхніх шанувальників. Однак неприємними наслідками байрактарщини є те, що війна асоціюватиметься у багатьох з псом Патроном, боротьбою з Ваньками-встаньками і вітанням "Доброго вечора, ми з України",а справжня боротьба та втрати відійдуть на другий план.

Темою війни артисти зловживають доволі часто. Використовують для того, щоб відбілити репутацію, зловити хвилю популярності, паразитуючи темою війни, адже це те, що торкає кожного з нас.

Але зазначимо, що деякі пісні в стилі "байрактарщини" можуть підіймати настрій, покращувати бойовий дух та просувати важливі наративи.

До слова, раніше за шароварщину розкритикували трек Юлії Лущинської "Гопак", де у тексті згадують про дівчину-українку, гопак і вишиванку. Слухачі підкреслюють, що наша культура побудована не лише на цих аспектах.