На таку музику був запит, але вона зникне, – співачка ONUKA висловилася про "байрактарщину"
Джерело:NV
Українська співачка, фронтвумен гурту ONUKA Ната Жижченко висловилася про "байрактарщину" і "шароварщину". За її словами, на початку повномасштабного вторгнення така музика з'явилася, бо на неї був запит.
Днями співачка Джамала стала на захист "шароварщини". Вона пояснила, що будь-яка музика має право на існування.
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Водночас ONUKA зізналася, що для неї, як для музиканта, "байрактарщина" і "шароварщина" – це біль.
Це біль, бо це епоха торжества форми над змістом, а не мистецтво. Я б так це назвала. Але треба було зайняти середню нішу, яку займав у нас російський контент чимось своїм, чимось простим, легким і на злобу дня. І прийшла "байрактарщина",
– зазначила вона.
На думку Жижченко, у такої музики немає майбутнього і згодом вона зникне.
"Я розумію, чому на неї був запит, але вірю, що так швидко, як ця хвиля піднялася, вона так швидко і згасне. І це буде явищем, яке аналізуватимуть, але не будуть далі створювати", – впевнена ONUKA.
Вона додала, що "байрактарщина" та "шароварщина" зійде нанівець, а далі буде нова хвиля іншої музики.
Що таке "байрактарщина": коротко
- На тлі російсько-української війни розпочався процес, який називають "байрактарщиною" – це вузький та обмежений погляд на повномасштабне вторгнення.
- З 24 лютого українські артисти вибухнули патріотичними піснями, які мали підтримати дух їхніх шанувальників. Однак неприємними наслідками байрактарщини є те, що війна асоціюватиметься у багатьох з псом Патроном, боротьбою з Ваньками-встаньками і вітанням "Доброго вечора, ми з України",а справжня боротьба та втрати відійдуть на другий план.
- Темою війни артисти зловживають доволі часто. Використовують для того, щоб відбілити репутацію, зловити хвилю популярності, паразитуючи темою війни, адже це те, що торкає кожного з нас.
- Але зазначимо, що деякі пісні в стилі "байрактарщини" можуть підіймати настрій, покращувати бойовий дух та просувати важливі наративи.
До слова, раніше за шароварщину розкритикували трек Юлії Лущинської "Гопак", де у тексті згадують про дівчину-українку, гопак і вишиванку. Слухачі підкреслюють, що наша культура побудована не лише на цих аспектах.