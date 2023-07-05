ONUKA показала перше знайомство сина з новонародженою донькою: зворушливе фото

Українська співачка, солістка гурту ONUKA Наталія Жижченко днями вдруге стала мамою. Тепер зірка показала зворушливу першу зустріч її 3-річного сина Сашка з новонародженою сестричкою.

Нагадаємо, що дівчинку співачка назвала на честь Ліни Костенко. Тепер солістка ONUKA – мама двох дітей. Крім новонародженої малечі, у зіркового подружжя також є син Олександр.

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Днями Наталка Жиженко разом з чоловіком Євгеном Філатовим знову стали батьками. Співачка тримала вагітність у секреті. Тепер, судячи з публікації в інстаграм-сторіз, зіркова мама з дитиною вже вдома.

Наталія показала зворушливе знайомство старшого братика з крихітною сестричкою. У кадрі 3-річний Сашко тримає на руках маленьку Ліну, загорнуту в ковдру, і трепетно торкається її щічки.



Перша зустріч дітей солістки ONUKA / Фото з інстаграм-сторіс Наталії

Нагадаємо, що Сашко, перша дитина в сім'ї Нати Жижченко і Євгенія Філатова, з'явився на світ 13 травня 2020 року. Тоді новина про народження первістка стала несподіванкою для фанатів пари, оскільки про вагітність співачки ніхто навіть не підозрював.

Водночас друга вагітність артистки припала на період повномасштабної війни. Про майбутнє поповнення не знали навіть колеги з шоу-бізнесу.

До слова, нещодавно співачка Світлана Тарабарова також втретє стала мамою. Артистка показала милі кадри, як її 2-річна донечка гралася з крихітною сестричкою.