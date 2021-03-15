ONUKA показала 10-місячного сина та розповіла про його досягнення

Популярна українська виконавиця ONUKA у травні минулого року стала мамою вперше. Зірка показала нові фото сина та розповіла, що хлопчик зовсім скоро почне ходити самостійно.

Українська музикантка ONUKA (справжнє ім'я – Наталія Жижченко) на своїй сторінці оприлюднила нові фото сина Сашка, якому нещодавно виповнилось 10 місяців. В інтерв'ю зірка розповіла, чим її дивує малюк.

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Наталія Жижченко розповіла про сина

Знаменитість поділилась, що вона повноцінно присвятила себе декретній відпустці та вихованню сина. Адже майже відразу після народження первістка в Україні запровадили карантин.

Це дійсно правда і мені дуже пощастило. Ми не підгадували нічого заздалегідь, бо так прорахувати неможливо. Я лише вагітна допрацювала майже всі тури наші – європейський, китайський, американський. Пішла в декрет, народила Сашка і локдаун,

– розповіла Наталія.

Артистка розповіла, чим її дивує малюк. Вона зізналась, що Сашко вже ходить з опорою, тому зовсім скоро буде ходити самостійно. Також хлопчик цікавиться музичними інструментами та намагається грати.

"Він вже ходить з опорою. Скоро піде, я думаю. Точно цікавиться музикою, це 100 відсотків, тому що він повторює звуки. Йому подобається сопілка, дрім драм – це мій барабан такий. Він на ньому своєю ложечкою вже пробує грати", – поділилась Жижченко.

Інтерв'ю з Наталією Жижченко: дивіться відео онлайн:

Нові фото сина ONUKA

Наталія Жижченко на особистій сторінці в інстаграмі опублікувала серію зворушливих чорно-білих світлин малюка. Зірка нечасто показує Сашка, але на честь 10 місяців вирішила поділитися сокровенним з підписниками.

Для перегляду фото гортайте праворуч:

Шанувальники бурхливо відреагували на миловидні кадри хлопчика. Фото прокоментували й зіркові колеги Наталії – Джамала, Alyona Alyona та Василіса Фролова.