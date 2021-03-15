Популярная украинская исполнительница ONUKA в мае прошлого года стала мамой впервые. Звезда показала новые фото сына и рассказала, что мальчик совсем скоро начнет ходить самостоятельно.

Украинская музыкантша ONUKA (настоящее имя – Наталия Жижченко) на своей странице опубликовала новые фото сына Саши, которому недавно исполнилось 10 месяцев. В интервью звезда рассказала, чем ее удивляет малыш.

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Наталья Жижченко рассказала о сыне

Знаменитость поделилась, что она полноценно посвятила себя декретному отпуску и воспитанию сына. Ведь почти сразу после рождения первенца в Украине ввели карантин.

Это действительно правда и мне очень повезло. Мы не подгадывали ничего заранее, потому что так просчитать невозможно. Я лишь беременная доработала почти все туры наши – европейский, китайский, американский. Ушла в декрет, родила Сашу и локдаун,

– рассказала Наталья.

Артистка рассказала, чем ее удивляет малыш. Она призналась, что Саша уже ходит с опорой, поэтому совсем скоро будет ходить самостоятельно. Также мальчик интересуется музыкальными инструментами и пытается играть.

"Он уже ходит с опорой. Скоро пойдет, я думаю. Точно интересуется музыкой, это 100 процентов, потому что он повторяет звуки. Ему нравится свирель, дрим драм – это мой барабан такой. Он на нем своей ложечкой уже пробует играть", – поделилась Жижченко.

Интервью с Натальей Жижченко: смотрите видео онлайн:

Новые фото сына ONUKA

Наталья Жижченко на личной странице в Инстаграме опубликовала серию трогательных черно-белых фотографий малыша. Звезда нечасто показывает Сашу, но в честь 10 месяцев решила поделиться сокровенным с подписчиками.

Для просмотра фото листайте справа:

Поклонники бурно отреагировали на милые кадры мальчика. Фото прокомментировали и звездные коллеги Натальи – Джамала, Alyona Alyona и Василиса Фролова.