"Я віддам тобі своє серденько": ONUKA замилувала першими фото з новонародженою донькою

Солістка гурту ONUKA Наталія Жижченко нещодавно вдруге стала мамою. Тепер зірка замилувала мережу чарівними фото з новонародженою донькою та 3-річним сином Сашком.

Про народження дитини зірка повідомила 1 липня, і це стало сюрпризом, адже про її вагітність ніхто не знав. Дівчинку ONUKA назвала на честь Ліни Костенко.

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Тепер Наталія Жиженко показала теплі сімейні світлини. На кадрах співачка позує з сином та маленькою донькою. Також вона показала окремі фото дітей.



ONUKA показала фото з дітьми / Світлина з її інстаграму

На одній зі світлин співачка годує малечу на фоні неймовірного краєвиду – у полі з пшеницею.

А я віддам тобі своє сердечко (с) або трохи Сіверщини,

– підписала фото виконавиця.



ONUKA показала фото з донькою / Світлина з її інстаграму

Додамо, що це перші фото доньки ONUKA, яка з’явилася на світ лише нещодавно. На кадрах можна помітити, що старший син співачки постійно поруч. Схоже, він дуже любить свою сестричку.



Син та донька співачки ONUKA / Світлина з її інстаграму

Раніше Ната Жижченко показала кадри зворушливого знайомства старшого сина зі своєю сестричкою. Він обережно торкався щічки новонародженої Ліни.

Нагадаємо, що Наталія Жиженко зараз живе в Чернігівській області. Друга вагітність співачки припала на повномасштабну війну. А після народження донька Ліна в першу ж свою ніч побувала в укритті.

Війна вплинула і на її трирічного сина Сашка. За її словами, першим його свідомим реченням були слова: "Світло пропало", коли восени 2022 року почали вимикати електроенергію.