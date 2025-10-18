Анатолій, який має творчий псевдонім SHMN, презентував нову музичну роботу та показався у дещо зміненому образі, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку.
Дивіться також Наче на мене хтось накричав, – Соловій різко висловилася про новий трек Пивоварова
Відомо, що відео для хлопця знімав український оператор, який записаний у соцмережах як dim.mrsnv. Чоловік проживає у Великій Британії, тому можна припустити, що онук Софії Ротару також обрав для життя "туманний Альбіон".
На кадрах Євдокименко постав у чорній кофті, темному класичному пальті та штанах. Зазначимо, що він не часто ділиться особистими світлинами, адже більший акцент робить на творчості. Тим більше Анатолій не є частим гостем публічних виходів.
Анатолій Євдокименко / Скриншот з відео
Як онук Софії Ротару виїхав за кордон?
- У 2022 році у ЗМІ з'явилась інформація, що син і онук співачки намагались незаконно покинути територію України. Їх і ще шістьох чоловіків затримали під час спроби перетнути кордон із Молдовою на надувному човні.
- Син повернувся до Києва та нібито живе разом із матір'ю.
А онук, Анатолій Євдокименко, за певний час таки зміг покинути Україну та оселився у Європі. Хлопець заявив, що той рік виявився для нього найважчим і він змушений був піти на такий крок, щоб почати нове життя. Додамо, що тему війни в Україні родич Ротару замовчує.