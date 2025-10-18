Анатолій, який має творчий псевдонім SHMN, презентував нову музичну роботу та показався у дещо зміненому образі, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку.

Відомо, що відео для хлопця знімав український оператор, який записаний у соцмережах як dim.mrsnv. Чоловік проживає у Великій Британії, тому можна припустити, що онук Софії Ротару також обрав для життя "туманний Альбіон".

На кадрах Євдокименко постав у чорній кофті, темному класичному пальті та штанах. Зазначимо, що він не часто ділиться особистими світлинами, адже більший акцент робить на творчості. Тим більше Анатолій не є частим гостем публічних виходів.

Додамо, що й сама Софія Михайлівна в останні роки не з'являється на публіці. Нещодавно Андрій Суханов в інтерв'ю "И Грянул Грэм" заявив, що артистка живе в Україні та хоче дати інтерв'ю.

Як онук Софії Ротару виїхав за кордон?

  • У 2022 році у ЗМІ з'явилась інформація, що син і онук співачки намагались незаконно покинути територію України. Їх і ще шістьох чоловіків затримали під час спроби перетнути кордон із Молдовою на надувному човні.
  • Син повернувся до Києва та нібито живе разом із матір'ю.

  • А онук, Анатолій Євдокименко, за певний час таки зміг покинути Україну та оселився у Європі. Хлопець заявив, що той рік виявився для нього найважчим і він змушений був піти на такий крок, щоб почати нове життя. Додамо, що тему війни в Україні родич Ротару замовчує.