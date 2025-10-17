Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Bezodnya Music. Соловій прийшла на шоу "Критиканти".

У шоу "Критиканти" засновник Bezodnya Music і музичний оглядач Максим Нагорняк разом з артистами й відомими людьми оглядає сучасну українську музику.

У новому випуску Христина Соловій і Нагорняк, зокрема, коментували нову роботу Артема Пивоварова, яку він випустив в рамках проєкту "The Вуса" – артист презентував пісню "Будь здоров" з гуртом Ziferblat.

Я не знаю, що сказати. Дуже яскраво. Дуже голосно. Наче на мене хтось накричав: "Будь здоров!" Ну, не знаю, може, тому що в мене є якесь негативне сприйняття через його поетичний проєкт. Я не можу адекватно оцінювати далі все, що він робить,

– висловилася про трек "Будь здоров" Соловій.

Для довідки! Артем Пивоваров створює пісні на основі віршів українських поетів.

Христина також пригадала співпрацю з Артемом. Артисти записали пісню "Мова вітру", яка стала саундтреком до українського мультфільму 2023 року "Мавка. Лісова пісня".

Я дуже не хотіла, щоб у мене був дует з Пивоваровим. Мені не вдалося це зробити. Він озвучував Лукаша в мультику, і я пожартувала: "Ти більше схожий на Перелесника". Він питає: "А хто це?" Я кажу: "Ти не читав "Лісову пісню"?", він відповідає, що ні. Мене це дуже зачепило. Я це дуже болісно пропустила через себе,

– розповіла співачка.

Соловій не розуміє, про що пісня "Будь здоров". Співачка додала, що ця робота не викликала у неї емоцій. Христина поставила пісні "The Вуса" і Ziferblat оцінку 3.

