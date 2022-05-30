Онук Григорія Чапкіса потрапив в аварію у США: йому наклали 20 швів – фото з лікарні

Молодший онук покійного українського хореографа Григорія Чапкіса опинився на операційному столі. Максим потрапив у жахливу аварію на електричному велосипеді. Хлопчику наклали більше як 20 швів.

Про аварію розповіла невістка Григорія Чапкіса Ембер. Як з'ясувалося, Максим травмувався ще 15 травня й цілих 10 днів провів у лікарні.

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Як онук Григорія Чапкіса потрапив в аварію

Перед страшною аварією Максим грав у квача у дворі свого будинку в місті Фейрфілд, що в Каліфорнії. З ним був дідусь, батько Ембер, в авто якого потім і врізався хлопчик.

Чоловіку потрібно було від'їжджати на роботу, а онук, який прямував до друзів, спробував наздогнати його на електровелосипеді. Він не впорався з кермуванням і на повній швидкості врізався в авто дідуся. У шоковому стані тому здалося, що він переїхав онука, хоч насправді пошкодив лише велосипед. Проте Максим, який був без шолома, серйозно постраждав – у нього була відкрита рана на голові.

Я була з ним, коли він отямився після операції. Максим не зламав жодної кістки. Всі аналізи та знімки були в нормі. У нього була глибока рана на голові. Рана була така жахлива, що я могла бачити його череп. Так, череп. Максиму наклали 20 швів на лобі та 7 скоб на потилиці,

– розповіла дружина Грега Чапкіса.

На щастя, зараз з хлопчиком усе добре – він повернувся до школи, а на 11-й день після травми вже грав у бейсбол.

"Максим — це рок-зірка, супергерой, щось дуже особливе. Він так швидко відновився. Ми дуже любимо цього крутого хлопця! Тепер ми можемо повністю залишити це позаду й рухатися вперед", – додала Ембер.

Молодший онук Григорія Чапкіса після аварії: фото, відео

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син Григорія Чапкіса Грег побудував успішну танцювальну кар'єру у стилі хіп-хоп. У США він відкрив свою школу Chapkis Dance й співпрацює з американськими зірками – ставить хореографію для їхніх кліпів і номерів.