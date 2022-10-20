Я був готовий померти, – онук Кеннеді й колишній Тейлор Свіфт заявив, що воював в Україні

28-річний Конор Кеннеді, двоюрідний дідусь якого був президентом США, повідомив, що воював в Україні у складі Інтернаціонального легіону. Він нібито нещодавно повернувся до США з північно-східного фронту.

Внучатий онук 35-го президента США Джона Кеннеді розповів про свою службу в інстаграмі, адже впевнений, що невдовзі ця історія спливе у пресі. Він пояснив, що був так "глибоко зворушений" подіями в Україні, що пішов у посольство й записався до Інтернаціонального легіону.

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Онук Джона Кеннеді нібито воював за Україну

Конор, який крутив роман з Тейлор Свіфт, не мав військового досвіду, але хотів допомогти Україні. Аби до нього не ставилися поблажливо, він представився побратимам іншим ім'ям.

У мене не було військового досвіду, і я не був хорошим стрілком, але міг носити важкі речі та швидко навчався. Я також був готовий там померти. Тому невдовзі мене погодилися відправити на північно-східний фронт,

– розповів Конор Кеннеді.

Зірка зізнався, що пробув в Україні недовго й уже повернувся у США. На це нібито були причини, розголошувати які він не став. На диво, актору сподобалося бути військовим, тож він не проти повернутися на війну.

"Це страшно. Але життя просте, і винагорода за сміливість і добрі справи є суттєвою. Я знаю, що мені пощастило повернутися, але я б також знову взяв на себе всі ризики", – вразив Конор Кеннеді.

Внучатий онук Джона Кеннеді захопився сміливістю українців й наголосив, що "ця війна визначить долю демократії в цьому столітті". За його словами Україна жертвує всім заради міцного миру, тож світ повинен їй допомагати – підтримувати біженців, надсилати медикаменти та воювати на її боці.

Ця війна, як і всі інші, жахлива. Люди, яких я зустрічав, були найсміливішими з усіх, яких я коли-небудь знав. Мої колеги-легіонери – справжні борці за свободу. Як і громадяни, яких я знав,

– заявив Конор Кеннеді.

Він також опублікував фото свого друга Ніка, на бронежилеті якого був напис українською: "Я готовий зустрітися зі своїм творцем і відповісти на кожен знімок, який зробив. Слава Україні".

Побратим Конора Кеннеді на війні в Україні / Фото з інстаграму актора