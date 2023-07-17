Всі вірять у гроші, – онука секретаря РНБО Данілова відповіла, хто спонсорує її кар'єру співачки

Онука секретаря РНБО Олексія Данілова презентувала новий кліп, який показали на екранах в центрі Києва. У мережі запідозрили, що Маша вклала велику суму для реклами – артистка відповіла та зізналась, хто її спонсорує.

16-річна співачка Маша Данілова днями презентувала новий кліп. Його показали на головних екранах країни – фасадах одного з торгових центрів у Києві.

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"Мрія, яка здається недосяжною, стає реальністю! Все можливо, якщо дуже сильно вірити й багато працювати! Все реально, друзі!" – написала Маша Данілова під відео, де й показала свій кліп на великому екрані.

Маша Данілова презентувала кліп у Києві: відео

Чи залежить Маша від родини фінансово

Мережею прокотилися чутки, начебто співачка заплатила за рекламу своєї відеороботи близько мільйона гривень. Тож користувачі мережі почали обговорювати, хто спонсорує кар'єру онуки Олексія Данілова.

Маша Данілова відповіла, що отримала 30-секундний ролик на великому екрані безкоштовно. За її словами, це подяка від ТРЦ та платформи DITY. HELP.

Я та моя родина не залежимо одне від одного фінансово. Мені приємно спостерігати за реакцією та інтересом до моєї особистості в різних ЗМІ. На сьогодні ми всі знаємо про дохід артиста від цифрових майданчиків та роялті. Дякуючи хейтерам, я навіть трішки заробила, бо мій кліп подивились багато разів,

– поділилась артистка.

Дівчина додала, що потрапила під хвилю хейту через відоме прізвище. Але зізналась, що отримує підтримку від родини й самого дідуся.

"Так склалося, що я – онучка свого дідуся, який є поважною особою у країні. Всі думають, що це круто та легко, але ні, мені в декілька разів складніше. На жаль, ніхто не вірить у щирість, всі вірять у гроші. Напевно, читати про кошти цікавіше, аніж про чисту мрію та велику працю. Мене підтримує вся родина, а дідусь один з перших, хто слухає мої пісні та пишається мною. Він консервативний, та виховав всіх так, щоб не потребувати допомоги, а робити все самостійно. Я рада, що у своєму віці можу допомагати та розвиватися".