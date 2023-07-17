На світлині, яку політик поширив у соцмережі, можна побачити його та дружину на тлі озера. Він був одягнений в сорочку оливкового кольору та прямі чорні штани. Його дружина позувала в довгому білому платті з поясом.
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Михайло Подоляк привітав дружину зі святом
Чоловік зазначив, що дружина завжди поряд з ним. Не важливо, чи це радісні моменти його життя, чи складні. За його словами, Марія зазвичай знає, що потрібно зробити в той, чи інший момент. Вона завжди вміє підтримати та не боїться труднощів.
Моя Марія – це і є моє життя. "Від і до". Це і є моя абсолютна впевненість у тому, що все вірно,
– зазначив Подоляк.
Зазначимо, свій день народження Марія Подоляк святкувала 15 липня.
Реакція соцмереж
Підписники долучилися до привітань чоловіка. В коментарях вони написали безліч приємних слів про пару та Марію:
- "Пане Михайле, про таке кохання мріє кожен";
- "З іменинницею. Чудова пара";
- "Така чарівна, тендітна і така мужня муза. Хай щастить на мир, кохання, злагоду всюди й завжди";
- "Щастя вам безмежного і щонайшвидшої перемоги";
- "Вітаю. Цінуйте кожну мить. Вони швидкоплинні";
- "Щастя бачити таку щирість. Вітаю".