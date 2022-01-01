Оновлені хіти та свіжі новинки: атмосферні новорічні прем'єри українських артистів

Перед Новим роком українські музиканти потішили фанів атмосферними новинками. У день Нового року пропонуємо надихнутися святковими піснями.

У день Нового року як ніколи вчасною буде добірка новорічних пісень. З нагоди свят українські виконавці ще в грудні випустили святкові пісні.

До теми Ще одна перемога: гурт Go_A виграв конкурс Eurovision Awards

Новорічні прем'єри українських артистів

Вєрка Сердючка – Wild Christmas

Вєрка Сердючка одною з перших випустила святковий трек. Андрій Данилко для його створення літав у Стокгольм, де працював над піснею зі шведськими продюсерами. Композиція має шанс повторити успіх хіта Make It Rain Champagne.

Вєрка Сердючка – Wild Christmas: дивіться відео онлайн

Камалія – "Новий рік"

Українська співачка на початку грудня презентувала святкову пісню. Цього разу вона була особливою для зірки, адже Камалія вперше записала композицію разом зі своїми доньками.

Камалія – "Новий рік": дивіться відео онлайн

Монатік – "Зажигай"

Мультиартист випустив не новий хіт, а перезапуск нашумілої пісні JOMO. Він також представив святковий кліп, у якому вперше знялась його дружина – Ірина Демічева.

Монатік – "Зажигай": дивіться відео онлайн

Сергій Лазановський – "Санта Нікко"

Переможець "Голосу країни" презентував атмосферну пісню під псевдонімом RIDNYI. Він зняв святковий кліп, у якому зіграв роль героя свого синглу. Сергій поділився, що Санта Нікко – далекий родич святого Миколая.

Сергій Лазановський – "Санта Нікко": дивіться відео онлайн

TVORCHI – HITS New Year Edition

Успішний український гурт також переробив найвідоміші хіти й потішив фанів мініальбомом – у сам розпал передсвяткової метушні. HITS New Year Edition – це колекція пісень "Мова тіла", "Не танцюю", "Віч-на-віч", Falling і Bonfire у новорічному звучанні.

TVORCHI – Falling (New Year Edition) (Mood Video): дивіться онлайн

Wellboy – "Гуси новорічні"

Юний артист презентував оновлені версії знаменитих хітів "Гуси" та "Вишні" у святковому звучанні. До нашумілого треку "Гуси" він також випустив яскравий мультфільм.

Wellboy – "Гуси новорічні": дивіться відео онлайн

Джамала – "Новий рік з тобою"

Джамала зняла святковий атмосферний кліп на пісню "Новий рік з тобою". У ролику артистка запалювала разом з друзями з шоу "Танці з зірками". Цей проєкт став для зірки найяскравішим моментом 2021 року.

Джамала – "Новий рік з тобою": дивіться відео онлайн