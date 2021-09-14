Оля Цибульська зізналася, кого з колег заблокувала в інстаграмі
Джерело:"Зірковий шлях"
Українська співачка Оля Цибульська активно веде свою інстаграм-сторінку, де показує особисте та робоче життя. Виконавиця зізналася, що колись заблокувала свого колегу Віталія Козловського.
Акаунти зірок в соціальних мережах цікаві не лише їхнім шанувальникам, а й друзям, іншим відомим людям. Оскільки через насичені робочі графіки рідко вдається бачитися, то знаменитості часто спілкуються саме в месенджерах.
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Цибульська заблокувала Козловського в інстаграмі
Артистка розповіла, що інцидент трапився, коли вона була ведучою Чорноморських ігор. Тоді Віталій принизив колегу, сказавши, що вона одягнула сукню, в якій виглядає мочалкою.
Після цього Оля вирішила заблокувати Козловського в інстаграмі. Але образа була недовгою. Наступного дня чоловік зрозумів свій вчинок, зателефонував Цибульській і вибачився перед нею.
Це продовжувалося буквально 2 дні. Він "прозрів", подзвонив і вибачився,
– пригадала співачка.
Конфлікти між українськими зірками
У шоу-бізнесі часто трапляються конфлікти. Серед інцидентів, які трапилися між українськими зірками цього року, є такі:
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