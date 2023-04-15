Оля Цибульська чесно відповіла, куди подівся її кум Дзідзьо: "Стільки чоловіків-триндичів"

Співак й артист Дзідзьо зник із соціальних мереж та рідко виходить на зв'язок з фанами. Оля Цибульська стала на захист кума й запевнила, що він працює на перемогу.

Українська співачка Оля Цибульська підтримує зв'язок з Дзідзьо, який є її кумом та близьким другом. Зірка запевняє, що артист обрав шлях діяти, а не говорити.

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Оля Цибульська про те, куди дівся Дзідзьо

Відомий артист Дзідзьо рідко виходить на зв'язок із шанувальниками, хоч час до часу ділиться анонсами концертів чи новими піснями. Та фанів цікавить, чи не пішов він шляхом Олега Винника. Оля Цибульська запевнила, що музикант гастролює та збирає кошти для України.

Телефонував мені минулого тижня, запитував, як я маю, що в мене доброго, що нового. Все слава богу. Теж гастролює, збирає гроші, допомагає Україні і дуже чекає перемоги так само, як і я. Стільки чоловіків-триндичів в шоубізнесі… Мають бути ті, хто мовчки робить свою справу,

– вважає його кума.

Цибульська підсумувала, що важливіше не те, що людина говорить, а що вона робить.