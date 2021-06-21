Відома українська артистка Настя Каменських добре знає, як підкреслити звабливу фігуру. Вона нерідко ділиться гарячими світлинами та розбурхує уяву шанувальників.

Спекотно У бікіні та без макіяжу: Кім Кардашян продемонструвала звабливе тіло

Фото Насті Каменських у бікіні

Знаменитість вирішила скористатися хорошою погодою та позасмагала на сонці прямо на подвір'ї будинку. Вона спокусливо позувала перед камерою, демонструючи бездоганне тіло та довжелезні ноги.

Настя Каменських для відпочинку обрала неонове бікіні лимонного кольору, що складалося з трусиків та бюстгальтера на тонких бретелях. Вбрання вдало підкреслювало принади артистки.

Виконавиця розпустила волосся та вклала його ніжними хвильками. Її пікантний образ доповнювали великі сонцезахисні окуляри.



Настя Каменських / Фото з інстаграму Насті Каменських

Шанувальники залишилися в захопленні від нових світлин зірки. Про це вони написали в коментарях: