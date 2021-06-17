Виконавиця потішила шанувальників новими кадрами. А в дописі вона поділилася своїми думками щодо ідеальних жінок.

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Ефектний образ Олі Цибульської

Знаменитість позувала на камеру в сорочці кольору хакі. Коротке волосся Оля вклала в легкі локони, а на обличчі зробила виразний макіяж. На повіках вона намалювала маленькі стрілки, а на губи нанесла яскраву помаду рожевого кольору.

Та найбільший акцент Цибульська зробила на неймовірно красивих квітах, які тримала в руках. Великі піони насиченого рожевого кольору додали фотографіям особливого шарму, а Олі – літнього настрою.



Оля Цибульська з піонами / Фото з інстаграму Олі Цибульської



Оля Цибульська з піонами / Фото з інстаграму Олі Цибульської

У дописі під фото зірка поділилася своїми думками щодо ідеалу жінки. Вона наголосила, що у світі є багато правил, які необхідно виконувати для того, щоб відповідати тому ідеалу. І в різних сферах життя поняття ідеальної жінки має свої вимоги.

Цибульська звернулася до підписниць і зазначила, що все це – неважливо. Кожна жінка жити по-своєму і все буде добре: "Як показує досвід, щасливі не ті, чия хрещена Коко Шанель, і не ті, хто вивчив англійську за місяць. Щасливі ті, хто звертає увагу на дрібниці, любить себе і рідних. Любити – означає дати шанс на помилку. Ідеали можуть задушити в тобі людину. Справжню, щиру. Зі своїми вподобаннями та помилками. Відчуй своє, не женись за тими, хто редагує фото для інстаграму і бреше, що щасливий. Бо щасливий той, хто мовчить"