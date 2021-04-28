Оля Цибульська вразила стильним образом з українським вінком: ефектні кадри

Успішна українська співачка Оля Цибульська поділилась з прихильниками новими світлинами. Вона продемонструвала елегантний аутфіт та анонсувала вихід проєкту з Олександром Пономарьовим.

Відома українська артистка Оля Цибульська опублікувала чергову серію яскравих фото у своєму блозі. Вона зачарувала мережу вишуканим образом у стильному вбранні та з вдалими аксесуарами.

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Образ Олі Цибульської

Знаменитість позувала перед об'єктивом на траві. Для зйомок нового проєкту вона приміряла білу сорочку та трендовий чорний костюм, що складався з недовгих штанів та накидки на довгий рукав зі шлейфом.

Оля Цибульська постала босоніж, що додало кадрам особливості. Зірка доповнила образ ефектними аксесуарами: вінком з квітів на голові, брошкою, золотими сережками-кільцями, кількома каблучками з камінцями та масивним намистом.

Співачка вклала волосся ніжними хвильками, а на обличчі зробила розкішний макіяж. Вона підкреслила очі персиковими тінями, а губи нафарбувала насиченою червоною помадою.

У підписі до фото Оля Цибульська розповіла про новий проєкт, у якому взяла участь вона та Олександр Пономарьов. Прем'єра відбудеться 1 травня.

Я виросла на піснях Олександра Пономарьова, тому коли Олександр телефонує, каже "Привіт" і пропонує зробити історичний проєкт для всіх людей разом – відмовитись неможливо. Нарешті до українських артистів дійшло, що бути значимими разом краще, ніж бути пафосними поодинці. Це буде кип'яток,

– наголосила артистка.

Для перегляду усіх фото гортайте праворуч:

Реакція мережі

Шанувальники залишилися у захваті від нових світлин Олі Цибульської. Своїми враженнями вони діляться в коментарях: