Известная украинская артистка Оля Цибульская опубликовала очередную серию ярких фото в своем блоге. Она очаровала сеть изысканным образом в стильном наряде и с удачными аксессуарами.

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Образ Оли Цибульской

Знаменитость позировала перед объективом на траве. Для съемок нового проекта она примерила белую рубашку и трендовый черный костюм, состоящий из недлинных брюк и накидки с длинным рукавом со шлейфом.

Оля Цибульская встала босиком, что придало кадрам особенности. Звезда дополнила образ эффектными аксессуарами: венком из цветов на голове, брошью, золотыми серьгами-кольцами, несколькими кольцами с камнями и массивным ожерельем.

Певица уложила волосы нежными волнами, а на лице сделала роскошный макияж. Она подчеркнула глаза персиковыми тенями, а губы накрасила насыщенной красной помадой.

В подписи к фото Оля Цибульская рассказала о новом проекте, в котором приняла участие она и Александр Пономарев. Премьера состоится 1 мая.

Я выросла на песнях Александра Пономарева, поэтому когда Александр звонит, говорит "Привет" и предлагает сделать исторический проект для всех людей вместе – отказаться невозможно. Наконец к украинским артистам дошло, что быть значимыми вместе лучше, чем быть пафосными в одиночку. Это будет кипяток,

– отметила артистка.

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Реакция сети

Поклонники остались в восторге от новых фотографий Оли Цибульской. Своими впечатлениями они делятся в комментариях: