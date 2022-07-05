Оля Цибульська вперше за 4 місяці побачилася з мамою, яка перебувала в окупації в Ірпені: відео

Війна розлучила мільйони сімей. Співачка Оля Цибульська з початку повномасштабного вторгнення Росії не бачилася з мамою. Тепер артистка неймовірно щаслива, що може знову обійняти найріднішу.

Батьки Олі Цибульської мешкали в Ірпені й в перші дні війни перебували вдома. Їм дивом вдалося виїхати з міста, де окупанти знущалися з місцевого населенням, катували, безжально вбивали.

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Оля Цибульська зустрілася з мамою

5 липня мама Цибульської – Наталія відзначає день народження. Зіркова донька неймовірно щаслива, що може цей день провести з найріднішою, знову обняти її. В інстаграмі Оля розповіла, що вони побачилися вперше з 23 лютого.

Ми не бачились з 23 лютого. Я дуже скучила. Так сильно, що складно підібрати слова та виразити емоційї. Я люблю тебе, мамочко. Яке щастя знову обійняти тебе і сказати, після всього, що ми пережили: "З днем народження, моя любове!",

– написала Цибульська під відео.

Зустріч Олі Цибульської з мамою: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, коли Наталія з чоловіком перебували у квартирі в Ірпені, то в перерві між обстрілами зняли для дітей відео на випадок, якщо їх не стане. Тоді 10 днів з рідними не було зв'язку й Оля не знала, чи живі вони. Квартири в Ірпені її батьки більше не мають, але, на щастя, вони живі. Наталія та її чоловік відчули, що таке перебування в окупації, навчилися розрізняти, що летить, куди летить. Біля їхнього будинку постійно були кадирівці. Подружжю дивом вдалося виїхати з міста, де над цивільним населення знущалися російські військові.