Оля Цибульська висміяла артистів за "шароварщину": у мережі пишуть, що вона тролить Каменських

Оля Цибульська зняла смішне відео й показала як зірки на ходу пишуть пісні зі своїми продюсерами. Щоб всі побачили, як вони люблять Україну, то обов'язково тулять у текст і кліпи калину, вишиванку, байрактари, леопарди та козаків.

На противагу старожилам шоу-бізнесу, які після 24 лютого різко стали українцями, Оля Цибульська назвала молодих артистів, які пишуть пісні без примітивних і застарілих стереотипів і не піаряться на темі війни. Дивіться відео і дізнавайтеся їхні імена далі.

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Оля Цибульська висміяла колег-артистів за "шароварщину"

"Дравствуйцє. Мені треба новий хіт про Україну, щоб усі українці побачили, як я люблю Україну. Що нам для цього треба? Калину. Ооой. І "ооой" теж треба. Супер, далі треба, щоб була вишиванка, небо і поле з пшеницею. А нічо, шо ми в Іспанії? Тоді тільки небо будемо знімати... А може щось типу "Ой, на леопардах наші козаки, в небі байрактари, наче птахи. Горобчик дзьобає калину, він як і я любить Україну". Геніально! Все готово. Завтра пишемо під це мінусовку, а зараз можна на обід! Хто що буде на обід? О, я б з'їла борщик з салом. Точно! А як же ми писали пісню про Україну й забули про сало?" – пожартувала Оля Цибульська.

Всі співпадіння у відео з реальними героями – це лише ваша фантазія,

– поспішила додати артистка.

Натомість у підписі до жартівливого відео Оля Цибульська похвалила нових зірок, які пишуть модно, стильно, різножанрово, "без кліше і крінжових підходів". До її плейлиста потрапили такі музиканти – YAKTAК, SHUMEI, DOVI, ROXOLANA, FIINKA, Діана Глостер, PhilIt, LAUD, Марина Круть, Anton Chilibi, MBreeze, KOLA, Adam.