Оля Цибульська розповіла, чи погодилася б виступати в Росії та в Криму

Українська співачка Оля Цибульська дала відверте інтерв'ю, у якому розповіла про творчість та особисте життя. Артистка зізналася, що не поїхала б виступати в Росію чи Крим, поки на Донбасі йде війна.

Вже 7 років на Донбасі йде війна. Більшість українських артистів, які раніше активно гастролювали в Росії та Криму, зараз категорично відмовляються їздити до країни-агресора та на окупований пів острів. Серед них й Оля Цибульська.

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Оля Цибульська про виступи в Росії та Криму

Виконавиця поділилася, що була в зоні війни. Вона бачила не лише військових, які постійно перебувають під кулями, а й пересічних мешканців, матерів з дітьми на руках. Зазначає, що це страшно.

Я не поїхала б в Росію чи Крим, бо я – це частинка України, а Україна – це я. Доки відбувається те, що є зараз на Донбасі, виступати на тих територіях – неможливо,

– наголосила Цибульська.

"Я була на війні. Тоді прикордонники запросили мене в гості. Вночі я чула, як стріляють. Хлопці казали: "То салюти, бо ви до нас приїхали". Тоді була на лінії фронту. Дивилася в очі матерів, які тримали на руках своїх дітей. Це дуже страшно", – пригадала Оля.

Інтерв'ю Олі Цибульської: дивіться відео онлайн