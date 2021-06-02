Уже 7 лет на Донбассе идет война. Большинство украинских артистов, которые ранее активно гастролировали в России и Крыму, сейчас категорически отказываются ездить в страну-агрессор и на оккупированный полуостров. Среди них и Оля Цибульская.

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Оля Цибульская о выступлениях в России и Крыму

Исполнительница поделилась, что была в зоне войны. Она видела не только военных, которые постоянно находятся под пулями, но и рядовых жителей, матерей с детьми на руках. Отмечает, что это страшно.

Я не поехала бы в Россию или Крым, потому что я – это частица Украины, а Украина – это я. Пока происходит то, что сейчас на Донбассе, выступать на тех территориях – невозможно,

– отметила Цибульская.

"Я была на войне. Тогда пограничники пригласили меня в гости. Ночью я слышала, как стреляют. Ребята говорили: "Это салюты, ибо вы к нам приехали". Тогда я была на линии фронта. Смотрела в глаза матерей, которые держали на руках своих детей. Это очень страшно", – вспомнила Оля.

Интервью Оли Цыбульской: смотрите видео онлайн