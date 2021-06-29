Оля Цибульська для відпустки обрала сонячний Кемер. Вона постала перед камерами у звабливому вбранні, демонструючи жіночність і сексуальність.

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Спокусливий look Олі Цибульської

Знаменитість ефектно позувала на камеру в коротких білих шортах і топі з декольте. Вбрання чудово підкреслило форми розкішної фігури Цибульської. Поверх топу вона одягнула довгу кольорову накидку з легкої тканини.

Такий look Оля поєднала з плетеними босоніжками на високій платформі. Основний акцент артистка зробила на головних уборах – рожевій хустці й солом'яному капелюсі. Також образ доповнювали невеликі сережки-кільця та пляжна сумка.

Коротке волосся Цибульська зібрала ззаду, а на обличчі зробила макіяж з рожевою помадою на губах. Увагу привертає й синій манікюр співачки.

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