Оля Цибульская для отпуска выбрала солнечный Кемер. Она предстала перед камерами в обольстительном наряде, демонстрируя женственность и сексуальность.

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Соблазнительный look Оли Цибульской

Знаменитость эффектно позировала на камеру в коротких белых шортах и топе с декольте. Наряд прекрасно подчеркнул формы роскошной фигуры Цибульской. Поверх топа она надела длинную цветную накидку из легкой ткани.

Такой look Оля соединила с плетеными босоножками на высокой платформе. Основной акцент артистка сделала на головных уборах – розовом платке и соломенной шляпе. Также образ дополняли небольшие серьги-кольца и пляжная сумка.

Короткие волосы Цибульская собрала сзади, а на лице сделала макияж с розовой помадой на губах. Внимание привлекает и синий маникюр певицы.

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