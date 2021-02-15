Приїхала до Львова на конкурс пісень: Оля Цибульська приголомшила фанів несподіваним візитом

Популярна українська співачка Оля Цибульська напередодні Дня святого Валентина поїхала до Львова. Артистка побула на конкурсі в одній з естрадних студій Львова, де діти виконували її пісні. Юні прихильники виконавиці не очікували побачити її і були неймовірно раді такій зустрічі.

Оля Цибульська вміє дивувати прихильників. Вона зробила сюрприз відданим фанатам напередодні Дня закоханих. Артистка заховалася за ширмою одної з львівських студій, поки шанувальниці співали її хіти. Діти були здивовані та щасливі, таку зустріч з кумиром вони запам'ятають надовго.

Дивіться також Знаменитості святкують День Валентина: привітання від Осадчої, Каменських, Обами – фото

Виконавиця є однією з небагатьох зірок українського шоу-бізнесу, від яких можна очікувати чого завгодно. Незважаючи на погіршення погодних умов, Цибульська все-таки приїхала до Львова, щоб зустрітися з дітьми, які взяти участь в конкурсі її пісень.

Оля Цибульська у Львові

Артистка разом із командою заявила про конкурс в одній з дитячих естрадних студій Львова. Майбутнім зіркам потрібно було підготувати улюблену пісню Цибульської та заспівати її під час зйомки, задля якої до міста Лева спеціально приїде команда Олі. Те, що разом з командою приїде і сама Оля, команда та викладачі ретельно приховували. Переможець конкурсу мав отримати шанс на особисту зустріч і дует з Цибульською.

У день, коли Цибульська мала прилетіти до Львова, аеропорт могли зачинити через сильний снігопад. Та попри це Оля спеціально прибула у Львів на декілька годин раніше, щоб підготуватися до зустрічі з прихильниками та пройти у студію непоміченою.



Оля Цибульська на конкурсі у Львові / Фото пресслужби

Цибульська сховалася за ширмою та з завмиранням подиху слідкувала за кожним конкурсним виступом. В найбільш неочікуваний момент Оля виходила зі схованки та починала підспівувати шокованим фанам.

Юні прихильниці співачки не могли стримати емоцій, вони були здивовані та неймовірно раді бачити свою улюбленицю.

В мене пропав дар мови, я не могла співати далі. Думала, що зараз буду стояти як стовп і все,

– поділилася одна з учасниць конкурсу.



Оля Цибульська з учасницею конкурсу у Львові / Фото пресслужби

Окрім омріяного дуету з кумиром, кожен учасник отримав ще й унікальні професійні поради від Олі. Вони стосувалися голосу, подачі та манери. А декому навіть пощастило навчитися в Цибульської її ексклюзивних вокальних вправ. Головна мета емоційного проєкту для артистки – подарувати талановитим дітям віру в себе.

Згадую себе в цьому віці й розумію, що у мене не було такої цілеспрямованості. Я була з маленького західноукраїнського міста, теж мріяла так сильно, як ці діти, але навіть уявити собі не могла зустріч з артистом. Коли твою музику співають діти – це по-особливому. В мене мурашки во шкірі,

– поділилася схвильована Цибульська.