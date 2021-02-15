Популярная украинская певица Оля Цибульская накануне Дня святого Валентина приехала во Львов. Артистка побывала на конкурсе в одной из эстрадных студий Львова, где дети выполняли ее песни. Юные поклонники исполнительницы не ожидали увидеть ее и были невероятно рады такой встрече.

Оля Цибульская умеет удивлять поклонников. Она сделала сюрприз преданным фанатам накануне Дня влюбленных. Артистка спряталась за ширмой одной из львовских студий, пока поклонницы пели ее хиты. Дети были удивлены и счастливы, такую ​​встречу с кумиром они запомнят надолго.

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Исполнительница является одной из немногих звезд украинского шоу-бизнеса, от которых можно ожидать чего угодно. Несмотря на ухудшение погодных условий, Цибульская все-таки приехала во Львов, чтобы встретиться с детьми, принять участие в конкурсе ее песен.

Оля Цибульская во Львове

Артистка вместе с командой заявила о конкурсе в одной из детских эстрадных студий Львова. Будущим звездам нужно было подготовить любимую песню Цыбульской и спеть ее во время съемки, для которой в город Льва специально приедет команда Оли. То, что вместе с командой приедет и сама Оля, команда и преподаватели тщательно скрывали. Победитель конкурса должен был получить шанс на личную встречу и дуэт с Цыбульской.

В день, когда Цибульская должна была прилететь во Львов, аэропорт могли закрыть из-за сильного снегопада. Но несмотря на это Оля специально прибыла во Львов на несколько часов раньше, чтобы подготовиться к встрече со сторонниками и пройти в студию незамеченной.



Оля Цибульская на конкурсе во Львове / Фото пресс-службы

Цибульская скрылась за ширмой и с замиранием дыхания следила за каждым конкурсным выступлением. В наиболее неожиданный момент Оля выходила из тайника и начинала подпевать шокированным фанам.

Юные поклонницы певицы не могли сдержать эмоций, они были удивлены и несказанно рады видеть свою любимицу.

У меня пропал дар речи, я не могла петь дальше. Думала, что сейчас буду стоять как столб и все,

– поделилась одна из участниц конкурса.



Оля Цибульская на конкурсе во Львове / Фото пресс-службы

Кроме желаемого дуэта с кумиром, каждый участник получил еще и уникальные профессиональные советы от Оли. Они касались голоса, подачи и манеры. А некоторым даже посчастливилось получить от Цыбульской ее эксклюзивные вокальные упражнения. Главная цель эмоционального проекта для артистки – подарить талантливым детям веру в себя.

Вспоминаю себя в этом возрасте и понимаю, что у меня не было такой целеустремленности. Я была из маленького западноукраинского города, тоже мечтала так сильно, как эти дети, но даже представить себе не могла встречу с артистом. Когда твою музыку поют дети – это по-особенному. У меня мурашки во коже,

– поделилась взволнованная Цибульская.