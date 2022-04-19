Оля Цибульська показала дім батьків в Ірпені, вщент зруйнований окупантами

Батьки Олі Цибульської на початок війни перебували в Ірпені, та згодом змогли виїхати. Співачка показала, що з їхнім домом зробили окупанти.

Відома українська співачка Оля Цибульська разом з сином перебуває у безпеці. У відносно безпечному місці і її батьки, які вибиралися з Ірпеня.

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Оля Цибульська показала зруйнований батьківський дім

Виконавиця показала моторошні кадри того, що залишилося від будинку. Цибульська зізналась, що не могла дивитися на це без сліз.

Це дім моїх батьків в Ірпені. Точніше те, що було домом. Я дивилась ці фото, відео і плакала. Ридала, бо вони могли бути там. Ті дні, коли не було зв’язку під окупацією орків і відсутність розуміння чи вони живі – найстрашніші,

– написала Оля Цибульська.

"Нам вдалось їх вивезти. Я дуже дякую Олександру Маркушину за врятованих батьків. Вони живі! Це найголовніше. Вірю, що зло буде покарано. Фашистські гниди отримають за заслугами. А дах над головою буде відбудований державою. Україною, в яку я вірила, вірю і буду вірити", – додала зірка.

, що Оля Цибульська кілька днів не могла зв'язатися з батьками з Ірпеня . Зірка зізнавалась, що в ті дні намагалась телефонувати будь-кому й дізнавалась про евакуацію. Згодом батьків вдалося вивезти.

Оля Цибульська зауважила, що розповість підписникам, як подавати документи для відновлення свого дому: "Від руїн до перемоги. Слава Україні!".

Зруйнований будинок батьків Цибульської / Фото з інстаграму зірки