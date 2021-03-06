Оля Цибульська підкорила зухвалим образом у чорному костюмі: фото

Популярна українська співачка Оля Цибульська поділилась з фанами новим фото, де постала у незвичному образі. Зірка підкорила мережу кадром.

35-річна Оля Цибульська активно розвиває інстаграм-блог, де часто ділиться фото з прогулянок чи світських заходів. Вона завжди демонструє стильні образи, чим захоплює мережу.

До теми Ірина Федишин показала весняні розваги з синами: милі кадри

Образ Олі Цибульської

Співачка поділилась фото, яке зробила після концерту, що проходив у Києві. В руках вона тримала великий букет рожевих троянд, що їй подарували прихильники. Оля Цибульська обрала для концерту сміливий аутфіт.

Зірка постала перед камерою в чорних шовкових штанах та кофтинці з блискітками на довгий рукав із корсетом, яка вдало підкреслювала витончену фігуру артистки.

Коротке волосся Оля Цибульська зачесала назад, зробивши зачіску з ефектом мокрого волосся. Це додало образу провокативності та зухвалості. Вишуканий look співачки завершив макіяж. Цибульська підкреслила очі нюдовими тінями й чорними стрілками, а губи нафарбувала темною помадою.



Оля Цибульська / Фото з інстаграму Олі Цибульської

У коментарях співачку засипали компліментами: