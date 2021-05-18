Оля Цибульська підкорила мережу архівними фото: як виглядала зірка в дитинстві

Популярна українська співачка Оля Цибульська поділилась з шанувальниками новими світлинами. Зірка продемонструвала, який мала вигляд в шкільні роки

Відома українська співачка Оля Цибульська опублікувала серію чарівних світлин на особистій сторінці. Вона показала архівні фото з дитинства.

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Архівні фото Олі Цибульської

Знаменитість поділилась 3 кадрами. На першому фото вона постала зовсім маленькою, у білій блузці, джинсах та з бантом на голові. Ця світлина була зроблена, коли дівчинці було 6 років.

На наступних світлинах Оля Цибульська вже позує як артистка. Вона тримає в руках мікрофон та виступає у різних закладах.

У підписі до фото співачка поділилась історією, як вперше брала участь у вокальному конкурсі у віці 6 років у міському будинку культури.

Пішла, бо мала велику мрію заспівати в мікрофон. У мене його забрали на 2 куплеті: "тебе і без нього чути в останньому ряду". Я розплакалась і пообіцяла, що більше нікому не віддам свої мрії. А ще – матиму обов’язково свій мікрофон. Маю і нікому його не даю,

– поділилась артистка.

Також Оля Цибульська анонсувала вихід пісні, запланований на 21 травня з назвою "Я не плачу".

Для перегляду фото гортайте праворуч:

Реакція мережі

Фото з дитинства Олі Цибульської викликали захват у її шанувальників. Вони зазначають, що син зірки, Нестор, дуже на схожий на зіркову матусю. Також фанів розчулила історія співачки: