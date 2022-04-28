Оля Цибульська у час війни з сином і коханим приїхала до Львова: рідкісні фото

Співачка Оля Цибульська не розповідає про особисте життя та не оприлюднює фото з коханим. У час війни артистка зробила виняток і показала серію рідкісних фото з мандрівки до Львова.

Зіркова сім'я зупинилася в одному з львівських готелів. Цибульська розповіла, що 7 років тому вона була в цьому місці удвох з чоловіком. Тоді вони вирішили, що обов'язково повернуться колись, але вже з дитиною.

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Оля Цибульська сфотографувалася з коханим у Львові

Співачка з чоловіком та сином зупинилася в готелі, що розташований у центрі міста. Вона пригадала, як 7 років тому він вразив вишуканістю, як ввечері закохані спускалися у винний погріб, бо подарували собі першу в житті дегустацію вин: "Було дуже цікаво і п'яно у всіх сенсах. Маленькі ковтки та закохані погляди робили свою справу". ⠀

Та після дегустації Оля заснула. Така реакція її організму на алкоголь. Вранці соромилася дивитися коханому в очі, оскільки зіпсувала всю романтику. Тоді пообіцяла, що вони обов'язково повернуться в те місце, але вже втрьох, з дитиною.

Пройшло багато років. Мінімум 7. Нестору 7. Ми постійно відкладали поїздку. Бо завжди щось було важливішим, ніж сентиментальні мрії. Прийшла війна. Такими цінними стали всі мрії та плани. Ті, що розбились, і ті, що ще можна здійснити. Ми тут втрьох. Дякую, Боже. Бо доки ти відчуваєш – ти живий,

– написала Цибульська під фото.

Виконавиця оприлюднила серію рідкісних і романтичних фото з чоловіком, однак все ще не показала його обличчя.

Оля Цибульська з коханим у Львові / Фото з інстаграму співачки