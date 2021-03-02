Моя пташко, – Оля Полякова зворушливо привітала доньку Марію з днем народження

Популярна українська співачка Оля Полякова привітала свою старшу доньку Марію із днем народження. 2 березня дівчині виповнилося 16 років. Зірка привітала дочку милим дописом.

2 березня Марії Поляковій, доньці відомої української співачки Олі Полякової, виповнилося 16 років. Зіркова матуся привітала дівчину з днем народження, оприлюднивши милі фото та зворушливі слова.

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Оля Полякова привітала доньку

Артистка опублікувала фото Марії Полякової, де вона зображена із розкішними локонами та косами, а також показала світлини з різних подорожей. Оля Полякова поділилась кадром, де позувала з донечкою біля мандаринового дерева у ніжних обіймах.

Також з нагоди дня народження Марії, співачка написала зворушливий допис. Оля Полякова зауважила, що донька докорінно змінила її життя.

Моя пташко! Тобі 16! Не можу повірити. Тільки вчора народилася на світ дівчинка, яка перевернула моє життя, навчила мене любити, хвилюватися, радіти і бути щасливою по-справжньому!

– написала Оля Полякова.

Зірка завершила допис побажанням доньці: "Яка ж ти прекрасна, добра, розумна, сильна, весела, дуже красива! Будь здорова, мрій, йди по життю з посмішкою, гордо піднятою головою і волоссям, що розвівається (воно прекрасне, не смій різати), нехай всі твої бажання і мрії здійснюються, нехай тебе оточують добрі і люблячі люди! А я поруч, завжди за тебе, завжди з тобою, адже я така горда і щаслива бути твоєю мамою!" – привітала Оля Полякова донечку.

Для перегляду усіх фото гортайте праворуч:

У коментарях прихильники та зіркові колеги приєдналися до привітань: