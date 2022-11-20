Полякова зібрала 2 мільйони на протези для українців: рекордну суму задонатив захисник Азовсталі

Ще 3 листопада Оля Полякова провела в інстаграмі благодійний онлайн-марафон, щоб купити біонічні протези для постраждалих українців. За три тижні вона зібрала 2 мільйони гривень, а найбільшим благодійником став захисник "Азовсталі".

У жовтні Оля Полякова стала амбасадоркою проєкту "Протези для Незламних" та ініціювала збір коштів на лікування, реабілітацію та протезування військових. За три години інстаграм-марафону за участю зірок вона планувала виручити мільйон гривень. Однак захисник Маріуполя Михайло Діанов удвічі збільшив результат. Він пожертвував 1 мільйон 700 тисяч гривень, які українці зібрали йому після полону.

Дивіться також Юна донька Полякової вперше за багато місяців зустрілася з батьком: рідкісні фото з Лондона

Оля Полякова зустрілася з Михайлом Діановим

Співачка зустрілася з захисником "Азовсталі", щоб особисто подякувати за рекордний внесок у лікування тих, хто втратив кінцівки під час виконання службового обов'язку.

Я неймовірно вдячна Михайлу Діанову, легендарному оборонцю Маріуполя, за те, що він зробив і продовжує робити для України. Його сума пожертви склала рекордні 1 мільйон 700 тисяч гривень. Це просто фантастично,

– прокоментувала Оля Полякова.

Сам морпіх розповів, що довго не знав, куди прилаштувати решту грошей зі збору на своє лікування, адже трохи більше як за добу йому задонатили 6,8 мільйона гривень. Завдяки тому, що Полякова долучилася до команди реабілітаційного центру Unbroken, Діанов дізнався про проєкт "Протези для Незламних" і 1 мільйон 700 тисяч передав на закупку біонічних протезів.

"Я шукав варіанти, як переадресувати частину вашої допомоги саме тим, хто як і я потребує повернення можливості обіймати рідних обома руками, а також ходити, можливо, і тримати зброю. Це дуже важливий для мене напрямок, і я знайшов тих, хто вже допоміг багатьом ветеранам. Дякую Олі за дуже своєчасну ініціативу і те, що саме завдяки їй я дізнався про проєкт", – відреагував сам захисник.

Це все ваша допомога, за яку я вкотре кажу дякую,

– звернувся Михайло Діанов до українців.

Оля Полякова з Михайлом Діановим / Фото з пресслужби співачки

Оля Полякова з Михайлом Діановим / Фото з інстаграму співачки

Оля Полякова з Михайлом Діановим / Фото з інстаграму співачки

Нагадаємо, до благодійної ініціативи Олі Полякової долучилися Маша Єфросиніна, Дмитро Гордон, Олеся Бацман, Юрій Горбунов, Анрі Джохадзе, Таня Пилипчук, Олексій Суханов, Даша Астаф'єва, Жан Беленюк та Михайло Юрчук.